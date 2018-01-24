В Египте ожидают восстановления туризма до докризисного уровня

КАИР, 24 янв — РИА Новости. Туристический сектор Египта в 2018 году может восстановиться до показателей докризисного 2010 года, сказал в интервью РИА Новости замглавы Союза туристических палат Египта Мостафа Хелиль.

"Статистика говорит о том, что в 2017 году туристический сектор вырос на 55% по сравнению с показателями 2016 года. В конце текущего года мы планируем выйти на показатели 2010 года", — собеседник агентства.

Лучшим в истории туризма в Египте считается именно 2010 год, который предшествовал политическим потрясениям в стране в ходе так называемой "арабской весны" 2011 года. В частности, в 2010 году Египет посетили 14,7 миллиона иностранных туристов, при этом туристический сектор заработал 12,5 миллиарда долларов.

Отвечая на вопрос о туристах из России, он предположил, что в 2018 году Страну пирамид посетят не менее 300 тысяч россиян. "В прошлом году к нам приехали 100 тысяч туристов из России, при том, что отсутствовало прямое авиасообщение. Таким образом, после восстановления прямого авиасообщения (между Москвой и Каиром – корр.), мы надеемся, что этот показатель увеличится втрое", — сказал собеседник агентства.

В то же время, он указал, что в случае возобновления чартерных авиаперевозок между российскими городами и египетскими курортами, число туристов будет значительно выше.

По данным Хелиля, в настоящее время гостиницы в Египте заполнены более чем наполовину. "В Хургаде заполняемость гостиниц достигает 80%, в Шарм-эш-Шейхе — 40-50%", — сказал замглавы Союза туристических палат Египта.

Туризм является одним из главных источников поступления валюты в казну Египта. По данным министерства туризма страны, до катастрофы российского самолета над Синаем туристическая отрасль давала 11,3% ВВП и обеспечивала более 14% валютных доходов в казну. На первом месте по числу приезжающих в Египет туристов стояла Россия, на втором и третьем — Великобритания и Германия, далее следовали Италия и Франция.

Ожидается, что прямое авиасообщение между Каиром и Москвой будет восстановлено уже феврале. В апреле стороны обсудят возобновление авиасообщения между российскими городами и египетскими курортами.