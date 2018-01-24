Кунашир — самый южный остров Большой Курильской гряды. На языке айнов — коренных жителей этих земель — это место называлось "черным островом" из-за его темной почвы, хвойных лесов и действующих вулканов. Заповедные земли Курил — в фотоленте Ria.ru.
Кунашир: остров четырех вулканов
12:3424.01.2018
(обновлено: 12:35 24.01.2018)
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© РИА Новости / Андрей ШапранПерейти в фотобанкОстров Кунашир состоит из трех горных массивов. Равнинные участки занимают небольшую площадь и расположены они преимущественно в южной части острова. Здесь множество горячих источников вулканического происхождения.
Остров Кунашир состоит из трех горных массивов. Равнинные участки занимают небольшую площадь и расположены они преимущественно в южной части острова. Здесь множество горячих источников вулканического происхождения.
© РИА Новости / Андрей ШапранПерейти в фотобанкНа острове находятся четыре действующих вулкана: Тятя, Руруй, Менделеева и Головина. В котловине последнего расположены озера Кипящее и Горячее.
На острове находятся четыре действующих вулкана: Тятя, Руруй, Менделеева и Головина. В котловине последнего расположены озера Кипящее и Горячее.
© РИА Новости / Андрей ШапранПерейти в фотобанкВ формировании острова принимали участие вулканические породы, измельченная магма, а также осадочные отложения, такие как галечники, сланцы, пески и ракушечники.
В формировании острова принимали участие вулканические породы, измельченная магма, а также осадочные отложения, такие как галечники, сланцы, пески и ракушечники.
© РИА Новости / Андрей ШапранПерейти в фотобанкЛеса занимают около 70% территории острова. На Кунашире растет самое старое дерево Дальнего Востока — тис "Мудрец". Его возраст — более тысячи лет, а диаметр превышает 130 сантиметров.
Леса занимают около 70% территории острова. На Кунашире растет самое старое дерево Дальнего Востока — тис "Мудрец". Его возраст — более тысячи лет, а диаметр превышает 130 сантиметров.
© РИА Новости / Андрей ШапранПерейти в фотобанкНа территории Кунашира обитают порядка 220 видов птиц, 33 из них включены в Красную книгу России.
На территории Кунашира обитают порядка 220 видов птиц, 33 из них включены в Красную книгу России.
© РИА Новости / Андрей ШапранПерейти в фотобанкНа острове много так называемых вулканических туф, которые образуются из застывших комков лавы, вулканического пепла и других обломков, выброшенных во время извержения вулкана. Под воздействием ветров они распадаются на округлые валуны различного диаметра.
На острове много так называемых вулканических туф, которые образуются из застывших комков лавы, вулканического пепла и других обломков, выброшенных во время извержения вулкана. Под воздействием ветров они распадаются на округлые валуны различного диаметра.
© РИА Новости / Андрей ШапранПерейти в фотобанкВ 2017 году власти Сахалинской области выделили почти 13 миллионов рублей на субсидирование стоимости билетов до Курильских островов для туристических групп.
В 2017 году власти Сахалинской области выделили почти 13 миллионов рублей на субсидирование стоимости билетов до Курильских островов для туристических групп.
© РИА Новости / Екатерина ШтукинаПерейти в фотобанкВся территория Кунашира - пограничная зона. Нерезидентам для въезда на остров надо получить пропуск в Сахалинском пограничном управлении.
Вся территория Кунашира - пограничная зона. Нерезидентам для въезда на остров надо получить пропуск в Сахалинском пограничном управлении.
© РИА Новости / Андрей ШапранПерейти в фотобанкМыс Столбчатый находится на западном побережье Кунашира. Он сформирован наслоениями базальтовых лав вулкана Менделеева. Мыс представляет собой живописные отвесные скалы высотой до 40-50 метров, вдающиеся в Кунаширский пролив, "стены" которых сложены из 5-ти и 6-ти гранных колонн, получившихся в результате эрозии.
Мыс Столбчатый находится на западном побережье Кунашира. Он сформирован наслоениями базальтовых лав вулкана Менделеева. Мыс представляет собой живописные отвесные скалы высотой до 40-50 метров, вдающиеся в Кунаширский пролив, "стены" которых сложены из 5-ти и 6-ти гранных колонн, получившихся в результате эрозии.
© РИА Новости / Екатерина ШтукинаПерейти в фотобанкВ 1984 году Кунашир вместе с островами Малой Курильской гряды вошел в государственный природный заповедник "Курильский". Здесь обитают почти 30 видов млекопитающих, в том числе медведи, соболи, бурундуки и норки.
В 1984 году Кунашир вместе с островами Малой Курильской гряды вошел в государственный природный заповедник "Курильский". Здесь обитают почти 30 видов млекопитающих, в том числе медведи, соболи, бурундуки и норки.
© РИА Новости / Екатерина ШтукинаПерейти в фотобанкНа данный момент на территории заповедника организованы восемь туристических маршрутов, по которым могут пройти все желающие, оформившие специальное разрешение на пребывание на этих территориях.
На данный момент на территории заповедника организованы восемь туристических маршрутов, по которым могут пройти все желающие, оформившие специальное разрешение на пребывание на этих территориях.
© РИА Новости / Екатерина ШтукинаПерейти в фотобанкВ северной части острова находится кордон "Филатовский", где живут и работают сотрудники Курильского заповедника.
В северной части острова находится кордон "Филатовский", где живут и работают сотрудники Курильского заповедника.
© РИА Новости / Екатерина ШтукинаПерейти в фотобанкНа Кунашире очень много рек, из-за обильных осадков они никогда не пересыхают. Самая длинная из них - Тятинка - берет начало у вулкана.
На Кунашире очень много рек, из-за обильных осадков они никогда не пересыхают. Самая длинная из них - Тятинка - берет начало у вулкана.
© РИА Новости / Екатерина ШтукинаПерейти в фотобанкДействующий вулкан Тятя является символом этих мест. Это самая высокая точка Кунашира - 1819 метров. Вулкан расположен в северо-восточной части острова.
Действующий вулкан Тятя является символом этих мест. Это самая высокая точка Кунашира - 1819 метров. Вулкан расположен в северо-восточной части острова.
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