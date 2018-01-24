РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Туризм
Туризм

Кунашир: остров четырех вулканов

12:3424.01.2018
(обновлено: 12:35 24.01.2018)
01780
Кальдера вулкана Головнина на правом берегу озера Кипящего на острове Кунашир
Кальдера вулкана Головнина на острове Кунашир
Скалы мыса Столбчатый на острове Кунашир
Растения на острове Кунашир
Чайки на побережье острова Кунашир
Базальты мыса Столбчатый на острове Кунашир
Остров Кунашир
Затонувший корабль в акватории порта Южно-Курильска на острове Кунашир
Скалы мыса Столбчатый на острове Кунашир
Курильский медведь на Тихоокеанском побережье острова Кунашир
Закат на побережье Курильского заповедника на острове Кунашир
Филатовский кардон Курильского заповедника
Река Тятерка на острове Кунашир
Действующий вулкан Тятя на острове Кунашир
© РИА Новости / Андрей ШапранПерейти в фотобанкОстров Кунашир состоит из трех горных массивов. Равнинные участки занимают небольшую площадь и расположены они преимущественно в южной части острова. Здесь множество горячих источников вулканического происхождения.Кальдера вулкана Головнина на правом берегу озера Кипящего на острове Кунашир
© РИА Новости / Андрей Шапран
Перейти в фотобанк
Остров Кунашир состоит из трех горных массивов. Равнинные участки занимают небольшую площадь и расположены они преимущественно в южной части острова. Здесь множество горячих источников вулканического происхождения.
© РИА Новости / Андрей ШапранПерейти в фотобанкНа острове находятся четыре действующих вулкана: Тятя, Руруй, Менделеева и Головина. В котловине последнего расположены озера Кипящее и Горячее.Кальдера вулкана Головнина на острове Кунашир
© РИА Новости / Андрей Шапран
Перейти в фотобанк
На острове находятся четыре действующих вулкана: Тятя, Руруй, Менделеева и Головина. В котловине последнего расположены озера Кипящее и Горячее.
© РИА Новости / Андрей ШапранПерейти в фотобанкВ формировании острова принимали участие вулканические породы, измельченная магма, а также осадочные отложения, такие как галечники, сланцы, пески и ракушечники.Скалы мыса Столбчатый на острове Кунашир
© РИА Новости / Андрей Шапран
Перейти в фотобанк
В формировании острова принимали участие вулканические породы, измельченная магма, а также осадочные отложения, такие как галечники, сланцы, пески и ракушечники.
© РИА Новости / Андрей ШапранПерейти в фотобанкЛеса занимают около 70% территории острова. На Кунашире растет самое старое дерево Дальнего Востока — тис "Мудрец". Его возраст — более тысячи лет, а диаметр превышает 130 сантиметров.Растения на острове Кунашир
© РИА Новости / Андрей Шапран
Перейти в фотобанк
Леса занимают около 70% территории острова. На Кунашире растет самое старое дерево Дальнего Востока — тис "Мудрец". Его возраст — более тысячи лет, а диаметр превышает 130 сантиметров.
© РИА Новости / Андрей ШапранПерейти в фотобанкНа территории Кунашира обитают порядка 220 видов птиц, 33 из них включены в Красную книгу России.Чайки на побережье острова Кунашир
© РИА Новости / Андрей Шапран
Перейти в фотобанк
На территории Кунашира обитают порядка 220 видов птиц, 33 из них включены в Красную книгу России.
© РИА Новости / Андрей ШапранПерейти в фотобанкНа острове много так называемых вулканических туф, которые образуются из застывших комков лавы, вулканического пепла и других обломков, выброшенных во время извержения вулкана. Под воздействием ветров они распадаются на округлые валуны различного диаметра.Базальты мыса Столбчатый на острове Кунашир
© РИА Новости / Андрей Шапран
Перейти в фотобанк
На острове много так называемых вулканических туф, которые образуются из застывших комков лавы, вулканического пепла и других обломков, выброшенных во время извержения вулкана. Под воздействием ветров они распадаются на округлые валуны различного диаметра.
© РИА Новости / Андрей ШапранПерейти в фотобанкВ 2017 году власти Сахалинской области выделили почти 13 миллионов рублей на субсидирование стоимости билетов до Курильских островов для туристических групп.Остров Кунашир
© РИА Новости / Андрей Шапран
Перейти в фотобанк
В 2017 году власти Сахалинской области выделили почти 13 миллионов рублей на субсидирование стоимости билетов до Курильских островов для туристических групп.
© РИА Новости / Екатерина ШтукинаПерейти в фотобанкВся территория Кунашира - пограничная зона. Нерезидентам для въезда на остров надо получить пропуск в Сахалинском пограничном управлении.Затонувший корабль в акватории порта Южно-Курильска на острове Кунашир
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Вся территория Кунашира - пограничная зона. Нерезидентам для въезда на остров надо получить пропуск в Сахалинском пограничном управлении.
© РИА Новости / Андрей ШапранПерейти в фотобанкМыс Столбчатый находится на западном побережье Кунашира. Он сформирован наслоениями базальтовых лав вулкана Менделеева. Мыс представляет собой живописные отвесные скалы высотой до 40-50 метров, вдающиеся в Кунаширский пролив, "стены" которых сложены из 5-ти и 6-ти гранных колонн, получившихся в результате эрозии.Скалы мыса Столбчатый на острове Кунашир
© РИА Новости / Андрей Шапран
Перейти в фотобанк
Мыс Столбчатый находится на западном побережье Кунашира. Он сформирован наслоениями базальтовых лав вулкана Менделеева. Мыс представляет собой живописные отвесные скалы высотой до 40-50 метров, вдающиеся в Кунаширский пролив, "стены" которых сложены из 5-ти и 6-ти гранных колонн, получившихся в результате эрозии.
© РИА Новости / Екатерина ШтукинаПерейти в фотобанкВ 1984 году Кунашир вместе с островами Малой Курильской гряды вошел в государственный природный заповедник "Курильский". Здесь обитают почти 30 видов млекопитающих, в том числе медведи, соболи, бурундуки и норки.Курильский медведь на Тихоокеанском побережье острова Кунашир
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
В 1984 году Кунашир вместе с островами Малой Курильской гряды вошел в государственный природный заповедник "Курильский". Здесь обитают почти 30 видов млекопитающих, в том числе медведи, соболи, бурундуки и норки.
© РИА Новости / Екатерина ШтукинаПерейти в фотобанкНа данный момент на территории заповедника организованы восемь туристических маршрутов, по которым могут пройти все желающие, оформившие специальное разрешение на пребывание на этих территориях.Закат на побережье Курильского заповедника на острове Кунашир
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
На данный момент на территории заповедника организованы восемь туристических маршрутов, по которым могут пройти все желающие, оформившие специальное разрешение на пребывание на этих территориях.
© РИА Новости / Екатерина ШтукинаПерейти в фотобанкВ северной части острова находится кордон "Филатовский", где живут и работают сотрудники Курильского заповедника.Филатовский кардон Курильского заповедника
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
В северной части острова находится кордон "Филатовский", где живут и работают сотрудники Курильского заповедника.
© РИА Новости / Екатерина ШтукинаПерейти в фотобанкНа Кунашире очень много рек, из-за обильных осадков они никогда не пересыхают. Самая длинная из них - Тятинка - берет начало у вулкана.Река Тятерка на острове Кунашир
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
На Кунашире очень много рек, из-за обильных осадков они никогда не пересыхают. Самая длинная из них - Тятинка - берет начало у вулкана.
© РИА Новости / Екатерина ШтукинаПерейти в фотобанкДействующий вулкан Тятя является символом этих мест. Это самая высокая точка Кунашира - 1819 метров. Вулкан расположен в северо-восточной части острова.Действующий вулкан Тятя на острове Кунашир
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Действующий вулкан Тятя является символом этих мест. Это самая высокая точка Кунашира - 1819 метров. Вулкан расположен в северо-восточной части острова.
Огромный средний палец появился в центре Праги в канун выборовРазврат и кубики: статуи, из-за которых разразились громкие скандалы14:0324.01.2018
Действующий вулкан Тятя на острове КунаширКунашир: остров четырех вулканов12:3424.01.2018
Показ коллекции Maria Grazia Chiuri для дома моды Christian Dior в рамках Недели высокой моды в ПарижеНеделя моды в Париже: сюрреализм, космос и женские фантазии19:4323.01.2018
Пусковая установка зенитных ракет комплекса С-400 на территории государственного полигона Капустин ЯрРеальный "Триумф": зенитно-ракетный комплекс С-400 на боевом посту12:4523.01.2018
Новогодняя композиция на здании Центрального телеграфа в МосквеСияющий город: история уличного освещения в Москве11:2523.01.2018
Участники акции протеста работников тюрем во Франции. 22 января 2018 годаПротесты во Франции: работники тюрем требуют защитить их от исламистов19:5022.01.2018
Участница мучного фестиваля Domingo Fareleiro в ИспанииМучной фестиваль в Испании16:2522.01.2018
Туристы неподалеку от шведского замка Олавенлинна в городе СавонлиннаСавонлинна: финская Венеция с пятисотлетней историей14:5522.01.2018
Очистка улицы от снегаКак менялся облик московских дворников с царских времен до наших дней12:3022.01.2018
Актриса Светлана Ходченкова во время 70-го Каннского международного кинофестиваляУспешная блондинка Светлана Ходченкова10:0021.01.2018
Все фотоленты

Кунашир — самый южный остров Большой Курильской гряды. На языке айнов — коренных жителей этих земель — это место называлось "черным островом" из-за его темной почвы, хвойных лесов и действующих вулканов. Заповедные земли Курил — в фотоленте Ria.ru.

Комментировать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена