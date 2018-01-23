Власти рассказали о фестивале "Путешествие в Рождество" в Москве

Во время празднования Нового года в Москве. Архивное фото

Во время празднования Нового года в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Количество туристов, посетивших в Москве новогодний фестиваль "Путешествие в Рождество", в этом зимнем сезоне выросло на 14,5% по сравнению с прошлым годом, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента экономической политики и развития во вторник.

"Путешествие в Рождество" проходило в Москве с 22 декабря по 14 января на более чем 83 площадках. Для гостей были подготовлены ледовые балеты, выступления уличных театров, концерты, мастер-классы, традиционные зимние забавы и световые инсталляции.

Как рассказал РИА Новости глава ведомства Владимир Ефимов, площадки фестиваля за время их открытия в этом сезоне посетили более 14 миллионов человек.

"Рост числа туристов и экскурсантов (те, кто приезжает, без ночевки и без цели заработка) в даты проведения фестиваля "Путешествие в Рождество" 2017-2018 годы по сравнению с сезоном 2016-2017 годов составил 14,5%, а загрузка столичных гостиниц в этот же период увеличилась более чем на 7 процентных пунктов", — рассказали в пресс-службе.