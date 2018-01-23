На Камчатке открыли этнокультурный центр для туристов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 янв — РИА Новости. Этнокультурный центр на базе питомника ездовых собак "Хальч" открылся в поселке Вулканный Камчатского края, сообщила РИА Новости руководитель краевого агентства по туризму и внешним связям Елена Стратонова.

В настоящее время центр рассчитан на прием туристов в зимний период, в основном из России, а в дальнейшем туристов планируется принимать круглый год не только из России, но и из зарубежных стран, в частности Казахстана, Кореи и Австралии.

© Фото : Пресс-служба краевого правительства Этнокультурный центр для туристов на Камчатке © Фото : Пресс-служба краевого правительства Этнокультурный центр для туристов на Камчатке

"Пока в основном отдых рассчитан на семейные группы. Сейчас на Камчатке больше десяти этнических деревень, но этот питомник своего рода наша гордость", — сказала Стратонова.

Питомник ездовых собак на Камчатке открыли отец и сын Николай и Валентин Левковские — победители ежегодной крупнейшей гонки России на собачьих упряжках "Берингия", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы краевого правительства.

"Краевым правительством проводится серьезная работа для того, чтобы сделать отдых на Камчатке не сезонным, а круглогодичным. Можно смело утверждать, что событийный туризм — один из наиболее динамично развивающихся видов туризма в крае. Высокие показатели достигаются в том числе за счет создания и развития туристской инфраструктуры", — цитирует пресс-служба слова заместителя председателя правительства Алексея Войтова.

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