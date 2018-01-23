В Крыму создадут единую базу кемпингов

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости. В Крыму в этом году создадут единую базу кемпингов и кемпстоянок, решение принято на заседании крымского правительства.

"С целью развития инфраструктуры горного и автотуризма, создания условий для популяризации данных видов туризма впервые разработан комплексный план мероприятий по организации на территории республики Крым кемпингов, палаточных городков и разработке маршрутов горного туризма. В качестве основных мероприятий планируется сформировать единую базу кемпингов и кемпстоянок", — сказал министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко на заседании правительства.

По его словам, будет сформирован перечень инвестиционных площадок под создание кемпингов и кемпстоянок. Эту работу планируется провести в первом полугодии 2018 года.

В свою очередь, профильный вице-премьер правительства Лариса Опанасюк рекомендовала главам муниципалитетов, особенного Восточного Крыма, обратить особое внимание на создание кемпингов.

"К 2019 году, когда будет мост, нам нужно обязательно иметь сеть кемпингов. У нас там очень много незадействованных пляжных территорий, которые хорошо подходят именно для размещения кемпинга. Этой работе нужно уделить серьезное внимание. Это отдых традиционный, еще с союзных времен. Это отдых доступный для многих", — сказала Опанасюк.

По ее словам, обустройство кемпингов позволит перераспределить туристические потоки с южного на восточное побережье полуострова.

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