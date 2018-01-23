Кадыров рассказал о церемонии открытия горнолыжного курорта "Ведучи"

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о предстоящей церемонии открытия горнолыжного курорта "Ведучи" в республике.

"Через несколько дней состоится открытие горнолыжного курорта "Ведучи". Это будет красочная церемония", — написал он в Twitter.

Ранее пресс-служба Минкавказа России сообщала, что торжественное открытие горнолыжного курорта запланировано на 26 января.

Всесезонный туристическо-рекреационный комплекс "Ведучи", входящий в состав кластера АО "Курорты Северного Кавказа", расположен в 78 километрах от Грозного, в долине реки Хачарой-Экх. Его территория займет около 1,5 тысячи гектаров. Горнолыжная трасса, перепад высот на которой составит 196 метров, предназначена для массового катания.

Как сообщала пресс-служба Минкавказа, ски-пасс для взрослых в первый сезон работы горнолыжного курорта обойдется в 400 рублей в день.