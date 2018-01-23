Россиян предупредили о вспышке лихорадки Ласса в Нигерии

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Роспотребнадзор предупреждает о вспышке лихорадки Ласса в Нигерии, где в декабре 2017 года было зарегистрировано восемь случаев, похожих на данное заболевание, сообщается на сайте ведомства во вторник.

"По данным Центра инфекционных заболеваний Нигерии — ЦИЗН (NCDC), в период с 18 по 24 декабря 2017 года в семи штатах Нигерии зарегистрировано восемь случаев, подозрительных на геморрагическую лихорадку Ласса (из которых один — со смертельным исходом и один – с лабораторно подтвержденным диагнозом)" — говорится в сообщении.

Также в ведомстве подчеркнули, что выявление подобных случаев лихорадки Ласса продолжается во всех штатах, где ранее были зарегистрированы подозрительные или подтвержденные лабораторно случаи этого заболевания.

"Федеральный учебный госпиталь в городе Абакилики (Юго-восточная часть Нигерии) информировал о двух хирургах этого учреждения, умерших 14 января 2018 года от лихорадки Ласса после проведения ими операции тонзилэктомии у больного с таким же диагнозом", — отмечается в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, лихорадка Ласса — острое инфекционное заболевание из группы вирусных геморрагических лихорадок с природной очаговостью, характеризуется тяжелым лечением, высоким процентом летальных исходов, поражением органов дыхания, почек, центральной нервной системы, миокардитом, геморрагическим синдромом. Заражение людей в природных очагах может происходить при вдыхании аэрозоля, содержащего экскреты грызунов; употреблении воды из инфицированных источников; недостаточно термически обработанного мяса зараженных животных.

Больной человек представляет опасность для окружающих. Основной фактор передачи заболевания — кровь, однако вирус содержится и в выделениях больного. Заражение при этом происходит воздушно-капельным, контактным и половым путями.