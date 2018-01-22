Маршрут "Золотое кольцо России" пополнится новым городом в 2018 году

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Первый город будет добавлен в старейший туристический маршрут России "Золотое кольцо" уже в 2018 году, заявила в понедельник заместитель министра культуры Алла Манилова.
"Я уверена, что первый город будет принят в обновлённый туристический маршрут "Золотое кольцо" уже в этом году", — сказала она на пресс-конференции, посвященной итогам празднования 50-летия туристского маршрута "Золотое кольцо России" и планам по его дальнейшему развитию.
"Мы пока не будем закрывать дверь для подачи заявок. Как только мы поймём, что у нас появятся три-пять городов, которые будут соответствовать всем критериям, мы сделаем выбор", — пояснила замминистра.
По мнению Маниловой, многие города уже готовы присоединиться к маршруту и буквально. "Многие считают, что они уже входят в состав "Золотого кольца", многие себя ассоциируют с этим маршрутом", — отметила она.