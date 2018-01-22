Российский турбизнес приветствует обновление маршрута "Золотое кольцо"

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Российский туристический бизнес приветствует обновление старейшего туристического маршрута страны "Золотое кольцо", так как видит в этом мощный импульс для введения стандартизации в туризме и продвижения туристического продукта, заявила в понедельник вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Ольга Санаева.

"Если обратиться к прошлому году, когда решался вопрос о появлении некой новизны в этом старом маршруте, то турбизнес немного нервничал, так как мы привыкли, что "Золотое кольцо" — это конкретный маршрут северо-восточного направления от Москвы", — сказала она на пресс-конференции, посвященной итогам празднования 50-летия туристского маршрута "Золотое кольцо России" и планам по его дальнейшему развитию.

По мнению Санаевой, с одной стороны, это ломка маршрута, но с другой стороны, тот импульс, который вышел из стен министерства культуры, несёт за собой две очень позитивные для турбизнеса вещи.

"Первое — это стандартизация городов "Золотого кольца". На сегодняшний день все города маршрута различны и по инфраструктуре, и по насыщению информационному в городах. Для нас крайне важно, что все будет приведено к некому стандарту, привычному не только для иностранцев, но и для россиян. Второй позитив, который несёт за собой реновация маршрута — это его продвижение. Только государство совместно с его регионами может возбудить интерес и поднять мотивацию посещения этих маршрутов", — пояснила Санаева.

Ранее министр культуры РФ Владимир Мединский отметил, что Союз городов Золотого кольца России будет принимать в свои члены не более одного города в год при условии, что этот населенный пункт соответствует определенным критериям.