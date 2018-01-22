Туроператоров призвали предупреждать клиентов о ситуации с коклюшем в ФРГ

МОСКВА, 22 янв — РИА Новост. Ростуризм призывает туроператоров, реализующих туры в Германию, информировать своих клиентов о росте заболеваемости коклюшем в стране, сообщается на сайте ведомства.

Ранее в понедельник Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости коклюшем в северо-западных и южных землях Германии. Согласно сообщению, специалисты связывают такой рост с отказом жителей Баварии от вакцинации против заболевания. Отмечалось, что учитывая складывающуюся ситуацию, минздрав Баварии настойчиво рекомендует населению региона не отказываться от вакцинации, особенно в семьях, где ожидают рождения ребенка, для которого коклюш особенно опасен.

"Ростуризм призывает туроператоров, реализующих туры в Германию, информировать клиентов о ситуации с заболеваемостью коклюшем. Российским гражданам рекомендовано учитывать данную информацию при планировании поездок", — говорится в сообщении.

Дальнейший неблагоприятный прогноз по коклюшу основан на статистических данных, которые показывают рост заболеваемости в период с 2013 по 2017 годы на 29% (2628 и 3409 случаев соответственно), сообщал Роспотребнадзор.

Коклюш — острое инфекционное заболевание, характерное для детских возрастных групп. Проявляется длительным спазматическим кашлем, поражением дыхательной, сердечно-сосудистой и нервной систем. Передается воздушно-капельным путем, источниками являются больные дети и взрослые.