В Ростуризме посетовали, что в России нет круглогодичного пляжного отдыха

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Туристы в России могут воспользоваться практически всеми видами туризма, кроме круглогодичного отдыха на морских пляжах из-за особенностей географического положения страны, заявил в понедельник в интервью телеканалу НТВ руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

"У нас есть практически все виды туризма, кроме одного – круглогодичного пляжного отдыха. Такого отдыха у нас, к сожалению, нет из-за нашего географического расположения", — сказал он.

При этом Сафонов отметил, что в России активно развиваются такие виды туризма, которые невозможны в других странах, например, арктический туризм.

"Развивается активно пляжный отдых. Причем показатели были очень хорошими в 2017 году. Курорты Краснодарского края посетило 16 миллионов человек, в предыдущем году показатели были несколько меньше – чуть более 15 миллионов человек", — пояснил глава Ростуризма.

По его словам, несмотря на увеличение конкуренции, на появившуюся возможность продавать турецкий турпродукт, на то, что египетский рынок уже открыт решением президента РФ, российский турпродукт остается конкурентоспособным и пользуется большой популярностью.

"В 2017 году Крым посетило 5,4 миллиона человек. Это соответствует показателям рекордного и совершенно нетипичного 2016 года, когда на российском рынке отсутствовали и турецкий, и египетский турпродукты", — уточнил чиновник.