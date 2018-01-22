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Савонлинна: финская Венеция с пятисотлетней историей

14:5522.01.2018
(обновлено: 14:58 22.01.2018)
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Вид на Кафедральный собор с набережной в городе Савонлинна
Туристы неподалеку от древнего шведского замка Олавенлинна в городе Савонлинна
Заповедник на острове Сулосаари
Туристы неподалеку от шведского замка Олавенлинна в городе Савонлинна
Заповедник на острове Сулосаари
Вид на самую большую в мире деревянную церковь в городе Керимяки
Вид на Кафедральный собор с набережной городе Савонлинна
Старейшее казино в городе Савонлинна
Вид на старинный шведский замок Олавенлинна в городе Савонлинна
Острова на озере Пурувеси
Памятник погибшим в 1918 году на площади перед Кафедральным собором в городе Савонлинна
Вид на озеро Куусалми и Кафедральный собор в городе Савонлинна
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкСавонлинна — одно из древнейших поселений в Финляндии. Озеро Сайма, со всех сторон окружающее город и близлежащие районы, образует в этих местах крупнейшую в Европе озерную систему. Более 40% всей территории Савонлинны занимают озера и чистые реки, поэтому его часто называют финской Венецией.Вид на Кафедральный собор с набережной в городе Савонлинна
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Савонлинна — одно из древнейших поселений в Финляндии. Озеро Сайма, со всех сторон окружающее город и близлежащие районы, образует в этих местах крупнейшую в Европе озерную систему. Более 40% всей территории Савонлинны занимают озера и чистые реки, поэтому его часто называют финской Венецией.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкИстория города тесно связана с крепостью Олавинлинна, которая была заложена шведами в 1475 году и названа Нюслотт (в переводе со шведского - "новый замок"). Статус города Савонлинна получила в 1639 году.Туристы неподалеку от древнего шведского замка Олавенлинна в городе Савонлинна
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
История города тесно связана с крепостью Олавинлинна, которая была заложена шведами в 1475 году и названа Нюслотт (в переводе со шведского - "новый замок"). Статус города Савонлинна получила в 1639 году.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВокруг центральной части города сосредоточены несколько островов, на которые можно пройти по мостам. Один из них - Сулосаари, где обустроена туристическая зона отдыха.Заповедник на острове Сулосаари
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Вокруг центральной части города сосредоточены несколько островов, на которые можно пройти по мостам. Один из них - Сулосаари, где обустроена туристическая зона отдыха.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВо время Великой Северной войны 29 июля 1714 года Нюслотт был взят русскими войсками. Однако по условиям Ништадтского мира в 1721 году его вернули Швеции.Туристы неподалеку от шведского замка Олавенлинна в городе Савонлинна
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Во время Великой Северной войны 29 июля 1714 года Нюслотт был взят русскими войсками. Однако по условиям Ништадтского мира в 1721 году его вернули Швеции.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВ ходе русско-шведской войны Савонлинна была снова взята русскими войсками и по Абоскому миру в 1743 году отошла к России вместе с южной частью района Саво (Старая Финляндия). Завоеванные территории были присоединены к Выборгской губернии, которая в свою очередь в 1811 году вошла в состав Великого княжества Финляндского.Заповедник на острове Сулосаари
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
В ходе русско-шведской войны Савонлинна была снова взята русскими войсками и по Абоскому миру в 1743 году отошла к России вместе с южной частью района Саво (Старая Финляндия). Завоеванные территории были присоединены к Выборгской губернии, которая в свою очередь в 1811 году вошла в состав Великого княжества Финляндского.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВ окрестностях Савонлинны находится одна из крупнейших в мире деревянных церквей. Храм в Керимяки был построен в 1847 году. В церкви 3400 сидячих мест, а всего в ней могут одновременно находиться 5000 человек - почти все население коммуны Керимяки. Ежегодно посмотреть на храм приезжают свыше 50000 туристов.Вид на самую большую в мире деревянную церковь в городе Керимяки
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
В окрестностях Савонлинны находится одна из крупнейших в мире деревянных церквей. Храм в Керимяки был построен в 1847 году. В церкви 3400 сидячих мест, а всего в ней могут одновременно находиться 5000 человек - почти все население коммуны Керимяки. Ежегодно посмотреть на храм приезжают свыше 50000 туристов.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкКафедральный собор Савонлинны был построен в 1878 году. Во время Зимней войны он был сильно разрушен. В 1946—1947 годах были проведены ремонтные работы, однако первоначальный вид лютеранскому храму вернули только в начале 90-х годов.Вид на Кафедральный собор с набережной городе Савонлинна
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Кафедральный собор Савонлинны был построен в 1878 году. Во время Зимней войны он был сильно разрушен. В 1946—1947 годах были проведены ремонтные работы, однако первоначальный вид лютеранскому храму вернули только в начале 90-х годов.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкНа небольшом острове на озере Сайма в 15 км от старинной крепости Олавинлинна в 1898 году было возведено здание ресторана Kasino. Сейчас оно входит в комплекс спа-отеля.Старейшее казино в городе Савонлинна
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
На небольшом острове на озере Сайма в 15 км от старинной крепости Олавинлинна в 1898 году было возведено здание ресторана Kasino. Сейчас оно входит в комплекс спа-отеля.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкСейчас старинный шведский замок Олавенлинна превращен в крупный музей. Здесь туристы могут познакомиться с историей крепости и жизнью ее обитателей.Вид на старинный шведский замок Олавенлинна в городе Савонлинна
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Сейчас старинный шведский замок Олавенлинна превращен в крупный музей. Здесь туристы могут познакомиться с историей крепости и жизнью ее обитателей.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВ систему "большой Саймы" входит и озеро Пурувеси, известное своей чистой, прозрачной водой. Особо удачливые туристы могут увидеть здесь сайменских нерп.Острова на озере Пурувеси
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
В систему "большой Саймы" входит и озеро Пурувеси, известное своей чистой, прозрачной водой. Особо удачливые туристы могут увидеть здесь сайменских нерп.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВ сквере около Кафедрального собора Савонлинны стоит гранитный "Памятник Героям", погибшим в боях Гражданской войны в Финляндии в 1918 году.Памятник погибшим в 1918 году на площади перед Кафедральным собором в городе Савонлинна
© РИА Новости / Алексей Даничев
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В сквере около Кафедрального собора Савонлинны стоит гранитный "Памятник Героям", погибшим в боях Гражданской войны в Финляндии в 1918 году.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкОдин из самых удобных способов изучить город в летнее время года - это арендовать байдарку или каноэ и отправиться в самостоятельное плавание по водным маршрутам центра Савонлинны.Вид на озеро Куусалми и Кафедральный собор в городе Савонлинна
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Один из самых удобных способов изучить город в летнее время года - это арендовать байдарку или каноэ и отправиться в самостоятельное плавание по водным маршрутам центра Савонлинны.
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Финский город Савонлинна находится в самом центре Сайменской озерной системы недалеко от российской границы. Город с 500-летней историей может предложить путешественнику впечатления на любой вкус. Прогулка по улицам финской Венеции — в фотоленте Ria.ru.

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