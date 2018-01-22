Савонлинна: финская Венеция с пятисотлетней историей

В ходе русско-шведской войны Савонлинна была снова взята русскими войсками и по Абоскому миру в 1743 году отошла к России вместе с южной частью района Саво (Старая Финляндия). Завоеванные территории были присоединены к Выборгской губернии, которая в свою очередь в 1811 году вошла в состав Великого княжества Финляндского.