Путин поручил проработать критерии для списка исторических поселений

КОЛОМНА, 17 янв – РИА Новости. Необходимо провести работу по определению критериев для попадания городов в список исторических поселений, заявил в среду президент РФ Владимир Путин.

В 2010 году проходил пересмотр списка исторических поселений. Министерство культуры РФ сократило в нем количество исторических поселений более чем в десять раз — теперь в списке всего 41 населённый пункт. Однако в него не были включены такие тысячелетние и исторически значимые города, как Москва, Великий Новгород, Псков, Старая Ладога, Старая Русса, Тверь, Рязань, Углич, Белгород и другие. Позже список был расширен до 44 городов, туда был включен, в том числе, Севастополь.

Передавая слово главе города Углич Светлане Ставицкой, глава государства отметил, что Углич – город, связанный с трагедией: "убили царевича или все-таки не убили". "Посмотрим, чем сегодня Углич живет", — предложил президент.

Ставицкая рассказала о туристической привлекательности города. По ее словам, каждый год город принимает свыше 400 тысячи туристов, на инфраструктуре и городскую среду ложится большая нагрузка. В Угличе также проходит много фестивалей, мероприятий, отметила она. Поэтому, по ее мнению, Углич должен быть возвращен в список исторических поселений, куда входил до 2010 года.

"Если можно, нам бы очень хотелось вернуть Угличу этот статус, потому что мы как никакой другой город заслуживаем это. Мы соответствуем всем критериям. Если можно, Владимир Владимирович, может, как-то актуализировать критерии, по которым шел и идет отбор. Многие достойные исторические города в этот список у нас не попали", — попросила Путина Ставицкая.

Ситуацию сначала пояснил министр культуры Владимир Мединский. "Это виртуальный список, Владимир Владимирович… Список не дает никаких ни обязательств, ни преференций. Мы провели экспертную работу накануне форума специально со специалистами и прикинули, сколько может быть в стране исторических поселений так, чтобы не девальвировалось это высокое звание. Получилось около 100", — сказал Мединский, подчеркнув, что министерство против вхождения в список больших городов из-за сложности финансирования малых и больших городов.

"Мы с Минстроем выверим список, если речь пойдет о распределении денег, то здесь уже нужно будут четкие критерии, чтобы никому не было обидно", — подытожил министр.

"Если это востребовано, надо эту работу провести", — согласился Путин.