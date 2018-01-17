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Глава Углича попросила Путина внести город в список "Золотого кольца"

18:2317.01.2018
(обновлено: 19:08 17.01.2018)
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© РИА Новости / Максим БлиновУглич. Россия. Архивное фотоУглич. Россия. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов

КОЛОМНА, 17 янв – РИА Новости. Глава Углича Светлана Ставицкая попросила президента РФ Владимира Путина внести город в список поселений туристического маршрута "Золотое кольцо России".

Министр культуры РФ Владимир Мединский. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Мединский рассказал, как будет пополняться список Золотого кольца России

В ходе встречи президента РФ Владимира Путина с участниками Форума малых городов и исторических поселений глава города Углич Светлана Ставицкая попросила президента включить Углич в список городов "Золотого кольца России".

"Углич с самого начала, как и другие города "Золотого кольца", принимал туристов. Но потом оказалось, что хотя мы находимся на маршруте "Золотого кольца", Углич туда не входит. Мы сейчас подготовили все документы согласно критериям и очень надеемся, что Углич сможет первым присоединиться к городам "Золотого кольца" уже в 2018 году", — сказала Ставицкая.

По словам министра культуры Владимира Мединского, ведомство в прошлом году восстановило программу "Золотого кольца России". "То есть теперь "Золотое кольцо" — это примерно как список всемирного наследия ЮНЕСКО: города борются за право, у них есть значки специальные, право на гостинице, на сайте, на ресторане разместить особые знаки. Мы хотим, чтобы это было очень престижно, попадание в этот список", — пояснил Мединский.

Ростов Великий. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Минкультуры определило критерии включения городов в "Золотое кольцо"
Он рассказал, что теперь каждый год будет добавляться в список по одному городу, конкурс – десять городов на место. "Пусть стараются. У нас там целая система: у нас комиссия, отбор, сколько денег город вкладывает в благоустройство, какие частные инвестиции", — добавил он.

"Номер один в списке уже есть – Углич", — ответил, таким образом, на просьбу Ставицкой Путин.

"Он уже есть в номинантах на премию "Оскар", — ответил Мединский.

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