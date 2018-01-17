Ростуризм предупредил о вспышке вирусной инфекции в Финляндии

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Ростуризм призвал туроператоров информировать своих клиентов об эпидемиологической ситуации в Финляндии, сообщается на сайте ведомства.

Ранее в среду Роспотребнадзор предупредил о вспышке инфекции, вызванной респираторно-синцитиальным вирусом человека (HRSV) в Финляндии. Там с начала года было зарегистрировано более 500 случаев заболевания. Медицинские учреждения по всей стране сообщают о росте случаев заболевания вирусом.

"Федеральное агентство по туризму призывает туроператоров, осуществляющих туры в Финляндию, информировать туристов об эпидемиологической ситуации в Финляндии, вызванной респираторно-синцитиальным вирусом человека", — говорится в сообщении.

Ростуризм также рекомендует туристам, планирующим поездки в Финляндию, учитывать эту информацию.

В Роспотребнадзоре отмечали, что, согласно сообщению Национального института здоровья и благополучия Финляндии (THL), сезонный рост заболеваемости HRSV в Финляндии наблюдается ежегодно. Однако в этот раз ее интенсивность усиливается. Власти страны пока не дают прогнозов по срокам завершения эпидемического подъема.