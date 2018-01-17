Очищение огнем: фестиваль Las Luminarias в Испании

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Для того, чтобы лошадь не пострадала во время ритуала, ей заплетают гриву и настолько сильно обливают водой, что во время прыжка через костер животное не чувствует жара. Кроме того, перед ритуалом всех животных обязательно благословляет священник.