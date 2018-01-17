В испанской деревне Сан-Бартоломе де Пинарес прошел огненный фестиваль Las Luminarias, во время которого отважные всадники на своих лошадях прыгают через костры. Многовековая традиция — в фотоленте Ria.ru.
Очищение огнем: фестиваль Las Luminarias в Испании
13:0617.01.2018
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© AFP 2018 / Gabriel Bouys В испанской деревне Сан-Бартоломе де Пинарес 16 января прошел ежегодный фестиваль Las Luminarias ("Светильники").
В испанской деревне Сан-Бартоломе де Пинарес 16 января прошел ежегодный фестиваль Las Luminarias ("Светильники").
© AP Photo / Francisco SecoВ этот день десятки наездников готовят своих лошадей к церемонии "очищения" огнем.
© AP Photo / Francisco Seco
В этот день десятки наездников готовят своих лошадей к церемонии "очищения" огнем.
© AP Photo / Francisco SecoНа улицах деревни разводят огромные костры, через которые бесстрашным (в том числе и благодаря испанскому вину) всадникам предстоит прогнать своих лошадей.
© AP Photo / Francisco Seco
На улицах деревни разводят огромные костры, через которые бесстрашным (в том числе и благодаря испанскому вину) всадникам предстоит прогнать своих лошадей.
© AFP 2018 / Gabriel Bouys Согласно легенде, во время этого опасного прыжка животные проходят очищение огнем и дымом, укрепляющее их здоровье и защищающее весь следующий год от болезней и травм.
Согласно легенде, во время этого опасного прыжка животные проходят очищение огнем и дымом, укрепляющее их здоровье и защищающее весь следующий год от болезней и травм.
© AP Photo / Francisco SecoКроме того, считается, что лошади и всадники, принявшие участие в празднике Las Luminarias, на весь год обеспечивают себе благосклонность Святого Антония Аббата - покровителя домашних животных.
© AP Photo / Francisco Seco
Кроме того, считается, что лошади и всадники, принявшие участие в празднике Las Luminarias, на весь год обеспечивают себе благосклонность Святого Антония Аббата - покровителя домашних животных.
© AFP 2018 / Gabriel Bouys Эта традиция соблюдается в Испании уже более 300 лет. Ее появления связано с распространением чумы в Европе и была придумана, чтобы защитить лошадей - основных работников полей и кормильцев деревенских жителей.
Эта традиция соблюдается в Испании уже более 300 лет. Ее появления связано с распространением чумы в Европе и была придумана, чтобы защитить лошадей - основных работников полей и кормильцев деревенских жителей.
© AFP 2018 / Gabriel BouysЧтобы понаблюдать за этой древней церемонией в деревню, население которой насчитывает всего порядка 600 человек, приезжают тысячи туристов.
Чтобы понаблюдать за этой древней церемонией в деревню, население которой насчитывает всего порядка 600 человек, приезжают тысячи туристов.
© AP Photo / Francisco SecoДля того, чтобы лошадь не пострадала во время ритуала, ей заплетают гриву и настолько сильно обливают водой, что во время прыжка через костер животное не чувствует жара. Кроме того, перед ритуалом всех животных обязательно благословляет священник.
© AP Photo / Francisco Seco
Для того, чтобы лошадь не пострадала во время ритуала, ей заплетают гриву и настолько сильно обливают водой, что во время прыжка через костер животное не чувствует жара. Кроме того, перед ритуалом всех животных обязательно благословляет священник.
© REUTERS / Juan MedinaПосле того, как все лошади прошли сквозь огонь, местные жители используют потухающие костры для приготовления праздничного ужина.
После того, как все лошади прошли сквозь огонь, местные жители используют потухающие костры для приготовления праздничного ужина.
© AFP 2018 / Gabriel Bouys С наступлением утра в Испании отмечается день Святого Антония Аббата, во время которого католические священники благословляют скот и домашних питомцев, которых хозяева приводят в церковь.
С наступлением утра в Испании отмечается день Святого Антония Аббата, во время которого католические священники благословляют скот и домашних питомцев, которых хозяева приводят в церковь.
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