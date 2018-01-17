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Очищение огнем: фестиваль Las Luminarias в Испании

13:0617.01.2018
06032
Всадник прыгает через костер во время огненного фестиваля Las Luminarias в Испании
Привязанная к дереву лошадь стоит до начала огненного фестиваля Las Luminarias в Испании
Человек пьет вино во время ритуала в честь святого Антония Аббата в Сан-Бартоломе-де-Пинарес, Испания
Всадник прыгает через костер во время огненного фестиваля Las Luminarias в Испании
Лошадь стоит возле костра во время ритуала в честь святого Антония Аббата в Сан-Бартоломе-де-Пинарес, Испания
Всадник прыгает через костер во время огненного фестиваля Las Luminarias в Испании
Всадник прыгает через костер во время огненного фестиваля Las Luminarias в Испании
Женщина заплетает кося лошади перед ритуалом в честь святого Антония Аббата в Сан-Бартоломе-де-Пинарес, Испания
Люди собираются вокруг костра во время ежегодного фестиваля Las Luminarias в Испании
Всадник прыгает через костер во время огненного фестиваля Las Luminarias в Испании
© AFP 2018 / Gabriel Bouys В испанской деревне Сан-Бартоломе де Пинарес 16 января прошел ежегодный фестиваль Las Luminarias ("Светильники").Всадник прыгает через костер во время огненного фестиваля Las Luminarias в Испании
© AFP 2018 / Gabriel Bouys 
В испанской деревне Сан-Бартоломе де Пинарес 16 января прошел ежегодный фестиваль Las Luminarias ("Светильники").
© AP Photo / Francisco SecoВ этот день десятки наездников готовят своих лошадей к церемонии "очищения" огнем.Привязанная к дереву лошадь стоит до начала огненного фестиваля Las Luminarias в Испании
© AP Photo / Francisco Seco
В этот день десятки наездников готовят своих лошадей к церемонии "очищения" огнем.
© AP Photo / Francisco SecoНа улицах деревни разводят огромные костры, через которые бесстрашным (в том числе и благодаря испанскому вину) всадникам предстоит прогнать своих лошадей.Человек пьет вино во время ритуала в честь святого Антония Аббата в Сан-Бартоломе-де-Пинарес, Испания
© AP Photo / Francisco Seco
На улицах деревни разводят огромные костры, через которые бесстрашным (в том числе и благодаря испанскому вину) всадникам предстоит прогнать своих лошадей.
© AFP 2018 / Gabriel Bouys Согласно легенде, во время этого опасного прыжка животные проходят очищение огнем и дымом, укрепляющее их здоровье и защищающее весь следующий год от болезней и травм.Всадник прыгает через костер во время огненного фестиваля Las Luminarias в Испании
© AFP 2018 / Gabriel Bouys 
Согласно легенде, во время этого опасного прыжка животные проходят очищение огнем и дымом, укрепляющее их здоровье и защищающее весь следующий год от болезней и травм.
© AP Photo / Francisco SecoКроме того, считается, что лошади и всадники, принявшие участие в празднике Las Luminarias, на весь год обеспечивают себе благосклонность Святого Антония Аббата - покровителя домашних животных.Лошадь стоит возле костра во время ритуала в честь святого Антония Аббата в Сан-Бартоломе-де-Пинарес, Испания
© AP Photo / Francisco Seco
Кроме того, считается, что лошади и всадники, принявшие участие в празднике Las Luminarias, на весь год обеспечивают себе благосклонность Святого Антония Аббата - покровителя домашних животных.
© AFP 2018 / Gabriel Bouys Эта традиция соблюдается в Испании уже более 300 лет. Ее появления связано с распространением чумы в Европе и была придумана, чтобы защитить лошадей - основных работников полей и кормильцев деревенских жителей.Всадник прыгает через костер во время огненного фестиваля Las Luminarias в Испании
© AFP 2018 / Gabriel Bouys 
Эта традиция соблюдается в Испании уже более 300 лет. Ее появления связано с распространением чумы в Европе и была придумана, чтобы защитить лошадей - основных работников полей и кормильцев деревенских жителей.
© AFP 2018 / Gabriel BouysЧтобы понаблюдать за этой древней церемонией в деревню, население которой насчитывает всего порядка 600 человек, приезжают тысячи туристов.Всадник прыгает через костер во время огненного фестиваля Las Luminarias в Испании
© AFP 2018 / Gabriel Bouys
Чтобы понаблюдать за этой древней церемонией в деревню, население которой насчитывает всего порядка 600 человек, приезжают тысячи туристов.
© AP Photo / Francisco SecoДля того, чтобы лошадь не пострадала во время ритуала, ей заплетают гриву и настолько сильно обливают водой, что во время прыжка через костер животное не чувствует жара. Кроме того, перед ритуалом всех животных обязательно благословляет священник.Женщина заплетает кося лошади перед ритуалом в честь святого Антония Аббата в Сан-Бартоломе-де-Пинарес, Испания
© AP Photo / Francisco Seco
Для того, чтобы лошадь не пострадала во время ритуала, ей заплетают гриву и настолько сильно обливают водой, что во время прыжка через костер животное не чувствует жара. Кроме того, перед ритуалом всех животных обязательно благословляет священник.
© REUTERS / Juan MedinaПосле того, как все лошади прошли сквозь огонь, местные жители используют потухающие костры для приготовления праздничного ужина.Люди собираются вокруг костра во время ежегодного фестиваля Las Luminarias в Испании
© REUTERS / Juan Medina
После того, как все лошади прошли сквозь огонь, местные жители используют потухающие костры для приготовления праздничного ужина.
© AFP 2018 / Gabriel Bouys С наступлением утра в Испании отмечается день Святого Антония Аббата, во время которого католические священники благословляют скот и домашних питомцев, которых хозяева приводят в церковь.Всадник прыгает через костер во время огненного фестиваля Las Luminarias в Испании
© AFP 2018 / Gabriel Bouys 
С наступлением утра в Испании отмечается день Святого Антония Аббата, во время которого католические священники благословляют скот и домашних питомцев, которых хозяева приводят в церковь.
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В испанской деревне Сан-Бартоломе де Пинарес прошел огненный фестиваль Las Luminarias, во время которого отважные всадники на своих лошадях прыгают через костры. Многовековая традиция — в фотоленте Ria.ru.

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