Любопытные белые медведи и киты: нацпарк "Берингия" отмечает пятилетие

ВЛАДИВОСТОК, 17 янв – РИА Новости. Национальный парк "Берингия" в среду отмечает пятилетний юбилей со дня создания, его сотрудники сегодня не только охраняют обитателей заповедной территории, но и "экстремально" исследуют китов, которые совсем не боятся людей, и сталкиваются с любознательными белыми медведями.

Охрана и исследования

Национальный парк "Берингия" учрежден постановлением правительства России 17 января 2013 года. По словам директора учреждения Владимира Бычкова, до этого около 20 лет обсуждалась необходимость создания в этом регионе особо охраняемой природной территории, сначала был учрежден региональный природный парк, а в 2013 году — федеральная структура.

"Территория парка значительная — 1,8 миллиона гектаров. Это не единая территория, нацпарк состоит из пяти участков, пяти кластеров. "Берингия" — это самая северо-восточная природная охраняемая территория России. Нацпарк омывает два океана – Северный ледовитый и Тихий. Мы находимся в уникальном регионе Берингова пролива и компактного проживания коренных местных жителей – эскимосов", — рассказал Бычков.

Сегодня в нацпарке работают 49 человек, из них 16 – инспекторы. Поскольку территория "Берингии" обширна, значительная их часть живет в восьми национальных селах на побережье Северного ледовитого океана до южных границ Анадырского залива, а также в поселке Провидения.

Бычков отмечает, что за пять лет существования нацпарка удалось сформировать квалифицированный штат, что было непросто, поскольку жителей здесь немного. Сегодня в "Берингии" идет обустройство территории, создается инфраструктура, закупается проходимая техника и лодки, строятся кордоны и опорные пункты. Также последние два года парк интенсивно развивает регулируемый туризм. В 2018 году планируется монтаж гостевого дома.

Отдел науки "Берингии" ежегодно проводит свои полевые исследования. Также привлекаются ученые из других регионов, в том числе чтобы эффективнее изучать микрофауну и ботаническое разнообразие территории.

"Чукотка труднодоступна для исследователей, здесь не развита инфраструктура, и ученые могут работать здесь только в теплое время года. Поэтому нацпарк также играет роль проводника для исследователей: мы обеспечиваем работу ученых, создавая кордоны, организуя транспорт. Мы гарантируем работу специалистов на труднодоступных участках", — рассказал РИА Новости заместитель директора нацпарка по науке Максим Антипин.

Рядом с китами

В 2017 году в нацпарке проводились совместные исследования китообразных камчатскими и московскими учеными. Они продолжатся и в 2018 году. Здесь в основном изучают горбатых китов, которые в последние пять лет большим стадом подходят в район пролива Сенявина и Берингова пролива, говорит Бычков.

В исследованиях принял участие Антипин. Он рассказывает, что киты находились в нескольких метрах от лодок ученых.

"Для меня такое приближение к китам было впервые – такое экстремальное. Горбатые киты в пролив Сенявина заходят группами до 100 особей. Они ведут себя неосторожно, не боятся человека, судов. На них здесь запрещено охотиться, поэтому они себя ведут спокойно. У них все в порядке с кормовыми ресурсами, они ведут расслабленный образ жизни. И подходить к ним нужно осторожно — все время должен быть включен мотор", — поясняет Антипин.

"Но из-за того, что мы брали операторов, которые снимали документальный ролик, приходилось выключать мотор. В этом случае мы становимся для горбачей "невидимыми", потому что у них акустика не развита, и они могут "пройти" сквозь лодку или выпрыгнуть и лечь на нее, поэтому работать было экстремально. Но горбачи болтались у лодки, им было интересно, и агрессии они не проявляли", — добавляет он.

Фото и видео, которые собрали в ходе этих исследований ученые, используют для идентификации китов. Для них окраска – как отпечатки пальцев для человека, говорит Антипин. Вскоре нацпарк получит от специалистов МГУ каталог горбачей. С помощью него сотрудники парка будут отслеживать число заходящих в пролив особей, отмечать "новичков", сравнивать группы и делать соответствующие выводы.

"Также мы наблюдали серых китов, когда проводили съемку вдоль побережья. Наблюдали у них достаточно неосторожное поведение – у мыса Чаплина они "трутся" о берег, добывают корм в мягком грунте на расстоянии около пяти метров от берега, позволяют себя снимать с квадрокоптера", — отметил собеседник.

По его словам, самое позднее наблюдение за северными китами в 2017 году было 26 декабря.

"Это связано с ледовой обстановкой — море чистое, льда мало, киты могу себе позволить покормиться подольше. Они почти не питаются на юге, где зимуют, — у побережья Мексики, Калифорнии, корма там недостаточно. А к Чукотке они фактически приходят поесть. То есть чем дольше они останутся на севере, тем больше вероятность, что они выживут и будут комфортно чувствовать себя на юге", — пояснил Антипин.

Но не для всех животных сокращение льдов благоприятно. Для белых медведей и моржей это, напротив, негативный фактор. Для моржей критично, что они не могут отдыхать на льдах, им приходится возвращаться на берег и потом вновь плавать до 80 километров от берега, чтобы поесть.

Так, в нацпарке отметилось лежбище моржей, которое давно было оставлено. Также надолго в этом сезоне в "Берингии" задержались краснокнижные сивучи, их наблюдали еще 26 декабря — это очень поздняя дата встречи. Антипин рассказывает, что ученые из США наблюдают также поздние встречи с сивучами на острове Святого Лаврентия.

По его словам, автономная метеостанция в поселке Провидения показывает, что декабрь 2016 года был прохладнее, чем в 2017 году. Более поздное установление ледового покрова в том числе создает сложности для ученых и инспекторов парка – все переправы проходят через бухты, которые до сих пор не замерзли.

"Берингия" - на стыке двух континентов © Максим Александ Птичьи базары © Максим Александ Птичьи базары © Наталья Калюжина Луазелерия лежачая © Наталья Калюжина Луазелерия лежачая © Александр Боровик Закат в бухте Ткачен © Александр Боровик Закат в бухте Ткачен © Наталья Калюжина На древнем эскимосском поселении Масик (Мечигмен) © Наталья Калюжина На древнем эскимосском поселении Масик (Мечигмен) © Александр Боровик Лисица. Кивак © Александр Боровик Лисица. Кивак © Пётр Романов Бурый медведь. Мечигменская коса © Пётр Романов Бурый медведь. Мечигменская коса © Александр Боровик Арктоус альпийский.Урочище Инахпак © Александр Боровик Арктоус альпийский.Урочище Инахпак © Александр Боровик Гага очковая, молодежь © Александр Боровик Гага очковая, молодежь © Александр Боровик Бухта Ткачен © Александр Боровик Бухта Ткачен © Наталья Калюжина Белый медведь у острова Колючин © Наталья Калюжина Белый медведь у острова Колючин /

Безо люда медведю будет плохо

Больше всего страдают от отсутствия льдов белые медведи — для хищника уменьшается площадь охоты. Научный сотрудник национального парка "Берингия", специалист по морским млекопитающим Арктики Анатолий Кочнев рассказал РИА Новости, что на территории нацпарка нет стабильной популяции – все медведи здесь "проходящие".

Точную численность чукотско-аляскинской популяции белого медведя никогда не подсчитывали – это очень дорого. Она снижалась в 90-е годы прошлого века, но несколько лет назад в ходе российско-американских работ по подсчету тюленей ученые получили данные, что медведей здесь как минимум больше, чем предполагалось ранее. Сейчас их может быть около трех тысяч особей.

"Я бы сказал осторожно, что, по крайней мере, резкого сокращения популяции нет. Условия их жизни, конечно, сейчас ухудшились. Медведь — это животное, жизнь которого зависит ото льдов. А сейчас второй год до сих пор не замерзает Чукотское море. Для белых медведей это должна быть стрессовая ситуация — у них сокращаются места обитания", — сказал он.

"Условия для охоты, питания плохие. Другое дело, что, может, белый медведь умудряется как-то приспосабливаться к этому. На этом уровне это еще возможно, но если и дальше будет потеря льда, то белому медведю будет плохо", — добавил Кочнев.

По его словам, раньше, когда льдов было больше, на территории парка были районы, где регулярно залегали в берлоги беременные белые медведицы. Но сейчас медведь сюда не доходит и размножается в более северных районах. Здесь есть один участок – на острове Колючин — где ежегодно отмечаются берлоги – около пяти-семи на островок длиной в четыре километра, и это неплохая цифра, считает ученый.

"Каждый год так складывается, что медведи выходят на побережье в нацпарке и большими группами собираются в местах, где много еды. Моржи из-за недостатка льда выходят на побережье и давят друг друга на лежбищах, там высокая смертность. Но для медведей наступает момент пиршества: их собираются сотни, они питаются мертвыми моржами, выброшенными китами", — говорит Кочнев.

Он уточняет, что в 2016 году медведи массово появлялись на побережье в нацпарке в феврале, в 2017 году — в марте.

"Думаю, что в этом году в марте они снова подойдут на побережье. Судя по тому, что море замерзает даже медленнее, чем в прошлом году, они точно приду туда питаться", – сказал Кочнев.

Кочнев занимается белыми медведями уже около 30 лет, и за это время выработал тактику поведения при встрече с ними. Белый медведь – специализированный хищник: он охотится, ест мясо, но не ест ягоду, не ловит рыбу, как бурый. Этот зверь добывает теплокровных животных, поэтому людям кажется, что он опаснее для человека, но это не так, говорит ученый.

"Специализированные хищники очень боятся какой-либо травмы – любая травма может помешать им охотиться, и тогда медведь обречен на гибель. Они опасаются конфликтов и столкновений, даже когда дерутся между собой, обходятся без серьезных укусов и травм, больше ведут демонстрационные битвы за добычу: толкают, борются", — поясняет собеседник агентства.

Он подчеркивает, что "зверь старается не доводить ситуацию до серьезного конфликта".

"И от человека он тоже будет бояться получить травмы, поэтому надо вести себя агрессивно. Раньше писали, что надо упасть на землю и притвориться мертвым – думаю, это лучший способ, чтобы тебя съели", — говорит собеседник.

Он отмечает, что если белый медведь увидит, что человек агрессивен и может нанести ему ущерб, то постарается избежать конфликта.

"По крайней мере, я веду себя именно так, а встреч с ними было много. Бурый медведь опаснее для человека, потому что он не боится получить травму. Он не специализированный хищник, и если ранен, то может "пересидеть" на ягоде. Поэтому он менее "закомплексован" в этом смысле и опаснее для человека", — добавляет Кочнев.

"У белых медведей есть такая вещь как любопытство – они лезут к тебе прямо в упор, чтобы обнюхать. А бурый медведь на Чукотке избегает человека, так как он ему знаком. Это белый где-то во льдах живет, не видит людей, потом приходит на побережье, в поселок, где ему все интересно. Он везде ходит, нюхает, и потом говорят: "Появился агрессивный медведь". Белые медведи, если появились, могут пойти к домику. Конечно, это неприятно, когда к тебе подходит медведь, даже неприятно, когда к тебе корова подходит. Лучше не доводить до этого. Если у меня нет цели, чтобы медведи подошли, я стараюсь заранее и издалека показать свое присутствие – есть масса методов", — говорит Кочнев.

Другое дело, когда встреча с белым медведем нужна для исследований или для съемок кино. В 2017 году ученый работал в качестве научного консультанта и гида при съемках белых медведей группой BBC на мысе Шмидта – за границей нацпарка "Берингия". На тот момент там обитало 24 медведя, и реагировали на людей они совершенно "нормально", говорит Кочнев.

"Англичане получили тогда стресс… Самка с полуторагодовалым медвежонком "гоняли" моржей. Они хоть и были сытые, но пошли "на экскурсию" на моржей посмотреть, развлекались, пугали, чтобы те в панике разбегались. Когда увидели нас, им стало интересно: они от одной достопримечательности – моржей – пошли к другой – к англичанам. И не среагировали на залп ракетницы", — рассказывает ученый.

"Звери сытые, но как себя поведет медвежонок? Обычно детеныши провоцируют, а мать будет защищать медвежонка, когда покажется, что есть угроза. Но мне удалось хорошо в медведицу попасть камнем, и она поняла, что я могу даже на дистанции ее "укусить". Решила, что пора уходить, потому что опасно. Для англичан был стресс – даже за водкой ходили. Но потом благодарили — им это нужно было, и есть о чем рассказать. После той встречи, правда, сразу свернули свои съемки", — смеется Кочнев.