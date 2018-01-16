БАНГКОК, 16 янв — РИА Новости. Восемь иностранных туристов получили травмы различной степени тяжести в результате столкновения двух скоростных катеров у острова Пхукет в Таиланде, сообщает во вторник интернет-портал Phuket News.

Столкновение произошло около 16.30 по местному времени (12.30 мск). В результате аварии оба катера получили значительные повреждения, восемь человек пострадали, сообщает издание.

Все пострадавшие были немедленно доставлены на берег другими, неповрежденными катерами, которые оказались в районе столкновения. Пятеро туристов получили легкие ушибы и царапины, у одного туриста — глубокие царапины на ноге, еще двое пострадали сильнее: у одного разрыв мышечных тканей ноги, еще у одного — осколок стекла, попавший в глаз, сообщает портал. Последние двое пострадавших иностранцев госпитализированы, остальным была оказана медицинская помощь на месте по прибытии на берег, говорится в сообщении.

Портал не сообщает ни гражданство пострадавших, ни в какую больницу были доставлены два человека с наиболее серьезными травмами. По фотографиям, сопровождающим новость портала, можно определить, что пострадавшие — европейцы, которыми могут быть как россияне, так и граждане одной из стран СНГ.