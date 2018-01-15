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Танцы небесных огней в Заполярье

19:0915.01.2018
(обновлено: 19:10 15.01.2018)
14331
Северное сияние в окрестностях поселка Ловозеро в Мурманской области
Северное сияние в окрестностях поселка Ловозеро в Мурманской области
Северное сияние в окрестностях поселка Ловозеро в Мурманской области
Северное сияние в окрестностях поселка Ловозеро в Мурманской области
Северное сияние в окрестностях поселка Ловозеро в Мурманской области
Северное сияние в окрестностях поселка Ловозеро в Мурманской области
Северное сияние в окрестностях поселка Ловозеро в Мурманской области
Северное сияние в окрестностях поселка Ловозеро в Мурманской области
© РИА Новости / Павел ЛьвовПерейти в фотобанкМурманская область - одно из лучших мест в России, где можно насладиться видами северного сияния.Северное сияние в окрестностях поселка Ловозеро в Мурманской области
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Мурманская область - одно из лучших мест в России, где можно насладиться видами северного сияния.
© РИА Новости / Павел ЛьвовПерейти в фотобанкСияние в этом регионе наблюдается уже с конца августа и вплоть до начала мая - пока температура воздуха не поднимется выше десяти градусов тепла.Северное сияние в окрестностях поселка Ловозеро в Мурманской области
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Сияние в этом регионе наблюдается уже с конца августа и вплоть до начала мая - пока температура воздуха не поднимется выше десяти градусов тепла.
© РИА Новости / Павел ЛьвовПерейти в фотобанкПеред поездкой необходимо ознакомится с прогнозом погоды. Увидеть северное сияние можно во время безоблачной погоды и при высокой солнечной активности.Северное сияние в окрестностях поселка Ловозеро в Мурманской области
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Перед поездкой необходимо ознакомится с прогнозом погоды. Увидеть северное сияние можно во время безоблачной погоды и при высокой солнечной активности.
© РИА Новости / Павел ЛьвовПерейти в фотобанкСеверное сияние возникает в результате взаимодействия плазмы солнечного света и магнитного поля земли, при этом заряженные частицы сталкиваются с атомами в верхних слоях атмосферы.Северное сияние в окрестностях поселка Ловозеро в Мурманской области
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Северное сияние возникает в результате взаимодействия плазмы солнечного света и магнитного поля земли, при этом заряженные частицы сталкиваются с атомами в верхних слоях атмосферы.
© РИА Новости / Павел ЛьвовПерейти в фотобанкНаиболее распространенный цвет северного сияния - бледно зеленый. Он возникает в результате столкновения электронов с атомами кислорода.Северное сияние в окрестностях поселка Ловозеро в Мурманской области
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Наиболее распространенный цвет северного сияния - бледно зеленый. Он возникает в результате столкновения электронов с атомами кислорода.
© РИА Новости / Павел ЛьвовПерейти в фотобанкНижняя граница северного сияния обычно резкая, а верхняя - плавная и размытая.Северное сияние в окрестностях поселка Ловозеро в Мурманской области
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Нижняя граница северного сияния обычно резкая, а верхняя - плавная и размытая.
© РИА Новости / Павел ЛьвовПерейти в фотобанкСеверные сияния происходят очень высоко в небе. Нижний край свечения находится в 60 километрах над уровнем земли, а верхний может быть на высоте 960 километров.Северное сияние в окрестностях поселка Ловозеро в Мурманской области
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Северные сияния происходят очень высоко в небе. Нижний край свечения находится в 60 километрах над уровнем земли, а верхний может быть на высоте 960 километров.
© РИА Новости / Павел ЛьвовПерейти в фотобанкВ России северное сияние, помимо Мурманской области, можно наблюдать в Архангельской области, в Республике Коми, в Карелии, в Хибинах, Якутии, на таймырской полуострове и на Ямале.Северное сияние в окрестностях поселка Ловозеро в Мурманской области
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
В России северное сияние, помимо Мурманской области, можно наблюдать в Архангельской области, в Республике Коми, в Карелии, в Хибинах, Якутии, на таймырской полуострове и на Ямале.
Северное сияние в окрестностях поселка Ловозеро в Мурманской областиТанцы небесных огней в Заполярье19:0915.01.2018
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Наблюдение или "охота" за северным сиянием становится все более популярным видом отдыха в Заполярье. В 50 километрах от Мурманска даже построили специальный кемпинг, состоящий из шести иглу, в которых установлены прозрачные панорамные стены для наблюдения за этим природным явлением. Каким бывает северное сияние в Мурманской области — в фотоленте Ria.ru.
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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Михаил
Красота!
20:08
15.01.2018
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