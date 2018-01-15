Туристов призвали к осторожности из-за извержения вулкана на Филиппинах

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Ростуризм призывает туристов на Филиппинах соблюдать меры личной безопасности и следовать указаниям местных властей в связи с извержением вулкана Майон, говорится на сайте ведомства.

По данным Ситуационно-кризисного центра МИД РФ, которые приводятся на сайте Ростуризма, на юго-востоке острова Лусон на Филиппинах началось извержение вулкана Майон. Проводится эвакуация из населенных пунктов в радиусе 6 километров. Информация о пострадавших россиянах в Ситуационно-кризисный центр МИД РФ не поступала. Отмечается, что ведомство следит за ситуацией и находится на связи с ДСКЦ МИД РФ.

"Ростуризм призывает российских туристов, находящихся на Филиппинах, сохранять спокойствие, соблюдать меры личной безопасности, следовать указаниям местных властей", — говорится в сообщении.

Ранее в понедельник филиппинское информационное агентство PNA сообщило, что более 12 тысяч человек эвакуированы на Филиппинах в связи с угрозой извержения вулкана Майон. Решение об эвакуации было принято после того, как вулкан выбросил столб пепла вечером в субботу.

В понедельник на вулкане были зафиксированы обрушения вулканического купола. Представители Института вулканологии и сейсмологии Филиппин (Phivolcs) заявили, что из-за выброса лавы в понедельник города Камалиг и Поланги были покрыты слоем пепла. Местные власти отменили занятия в школах региона в понедельник, чтобы в них смогли разместиться эвакуированные. Экстренные медицинские службы приведены в полную готовность на случай извержения. Самолетам гражданской авиации рекомендуется избегать полетов вблизи вулкана.