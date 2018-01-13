Знаменитый путешественник Федор Конюхов пообещал вернуться в Кузбасс

КЕМЕРОВО, 12 янв — РИА Новости. Известный путешественник Федор Конюхов с семьей побывал в Горной Шории в Кузбассе и пообещал в августе провести сплав по местным рекам в честь Дня шахтера, сообщили в администрации Кемеровской области.

"Супруги Федор и Ирина Конюховы, а также их сын Николай новогодние каникулы провели в Таштагольском районе. Семья всемирно известного российского путешественника посетила Таштагол, популярный кузбасский горнолыжный курорт Шерегеш, покатались на лыжах с гор Зеленая и Туманная", — говорится в сообщении.

Гостям рассказали о достопримечательностях и туристическом символе Кузбасса — Йети, о необычном областном празднике — Дне снежного человека, который проводится уже 8 лет в начале горнолыжного сезона.

Федор Конюхов пообещал в августе вернуться в Кузбасс и провести сплав по горношорским рекам, посвященный Дню шахтера и 55-летнему юбилею Таштагола (будут отмечаться в конце августа). В рамках визита он также даст серию мастер-классов для воспитанников станции юных туристов Таштагола.

Конюхов, совершивший пять кругосветных плаваний и одну кругосветку на воздушном шаре, в Горной Шории побывал впервые. А его супруга Ирина родилась в кузбасском Прокопьевске и в детстве переехала вместе с родителями в Таштагол, где окончила школу №1.