Ростуризм предупредил российских туристов о сильных снегопадах в Японии

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Ростуризм рекомендует россиянам учитывать информацию о снегопадах в Японии при планировании поездок в эту страну, а туроператорам — информировать своих клиентов о метеоусловиях.

Российское ведомство сообщает о сложной метеообстановке в связи с обильными снегопадами в северо-западных и северных префектурах Ниигата, Фукуи, Исикава, Тояма со ссылкой на данные ДСКЦ (департамента ситуационно-кризисного центра) МИД России. По прогнозам, сложная ситуация сохранится до 15 января.

"Федеральное агентство по туризму призывает туроператоров, реализующих туры в Японию, информировать своих клиентов о сложной метеорологической обстановке. Ростуризм рекомендует туристам учитывать данную информацию при планировании поездок в Японию", — говорится в сообщении российского ведомства в пятницу.