Роспотребнадзор предупредил о распространении лихорадки в Перу

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Роспотребнадзор предупредил граждан РФ об эпидемиологической ситуации в Перу, связанной с распространением лихорадки, сообщается на сайте ведомства в пятницу.

"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует об эпидемиологической ситуации в Перу, связанной с распространением таких инфекционных заболеваний, как лихорадка денге, малярия, лихорадки Зика и чикунгунья, а также желтой лихорадки… Роспотребнадзор обращает внимание граждан и просит учитывать данную информацию при планировании поездок", — говорится в сообщении.

Отмечается, что высокий риск передачи лихорадки денге и малярии сохраняется на всей территории страны круглогодично. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2017 году зарегистрирован 73 921 случай заболевания лихорадки денге, из них — 17 смертельных случаев.

По заболеваемостью малярией Перу занимает второе место в Южной Америке после Бразилии. На территории страны с 2000 по 2015 годы было зарегистрировано 206 082 случая заболевания, из них 22 — в столице Лиме. В Перу в 2017 году зарегистрировано 1733 подозрительных случая заболевания на лихорадку чикунгунья, подтверждены лабораторно 717 случаев, сообщили в ведомстве.

Как добавляют в Роспотребнадзоре, заболеваемость желтой лихорадкой в Перу регистрируется ежегодно с 2000-х годов. Эндемичными территориями считаются провинции, расположенные на высоте до 2,3 тысячи метров во всех регионах бассейна Амазонки. В 2016 году на территории страны было зарегистрировано 78 случаев заболевания желтой лихорадкой. При посещении Перу необходима вакцинация против этого заболевания. Однократную прививку нужно получить не позднее, чем за 10 дней до выезда. Иммунитет после прививки сохраняется пожизненно. Вакцина является единственной мерой предупреждения заболевания.

В Перу с 2015 года зарегистрировано более семи тысяч подозрительных на лихорадку Зика случаев заболевания. В стране отмечена местная передача этого вируса, дополняется в сообщении ведомства.