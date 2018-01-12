Роспотребнадзор предупредил о распространении лихорадки в Перу

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Роспотребнадзор предупредил граждан РФ об эпидемиологической ситуации в Перу, связанной с распространением лихорадки, сообщается на сайте ведомства в пятницу.
"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует об эпидемиологической ситуации в Перу, связанной с распространением таких инфекционных заболеваний, как лихорадка денге, малярия, лихорадки Зика и чикунгунья, а также желтой лихорадки… Роспотребнадзор обращает внимание граждан и просит учитывать данную информацию при планировании поездок", — говорится в сообщении.
Отмечается, что высокий риск передачи лихорадки денге и малярии сохраняется на всей территории страны круглогодично. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2017 году зарегистрирован 73 921 случай заболевания лихорадки денге, из них — 17 смертельных случаев.
По заболеваемостью малярией Перу занимает второе место в Южной Америке после Бразилии. На территории страны с 2000 по 2015 годы было зарегистрировано 206 082 случая заболевания, из них 22 — в столице Лиме. В Перу в 2017 году зарегистрировано 1733 подозрительных случая заболевания на лихорадку чикунгунья, подтверждены лабораторно 717 случаев, сообщили в ведомстве.
В Перу с 2015 года зарегистрировано более семи тысяч подозрительных на лихорадку Зика случаев заболевания. В стране отмечена местная передача этого вируса, дополняется в сообщении ведомства.