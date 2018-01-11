Туроператоров призвали сообщать о запрете ввоза табачных изделий в Катар

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Ростуризм призвал туроператоров предупреждать своих клиентов о запрете ввоза ряда табачных изделий в Катар, сообщается на сайте ведомства.

Так, на территорию страны запрещен ввоз жевательного табака в любой форме и под любым названием, электронных сигарет и кальяна, насвая, автоматов по продаже сигарет, а также рекламной продукции, материалов, пропагандирующих табакокурение и объявлений о продаже табака и табачных изделий, сообщает ведомство со ссылкой на посольство Катара в РФ.

"Федеральное агентство по туризму призывает туроператоров, реализующих туры в Катар, предупреждать своих клиентов о запрете ввоза данных видов табачных изделий в страну", — говорится в сообщении.

Ростуризм также просит российских туристов, планирующих поездки в Катар, учитывать нововведения относительно ввоза и хранения упомянутых табачных веществ.

Отмечается, что хранение и перевозка перечисленной табачной продукции влечет за собой юридическую ответственность.