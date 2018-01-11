Ростуризм предупредил о вспышке листериоза в ЮАР

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Федеральное агентство по туризму предупреждает россиян, которые планируют путешествие в ЮАР, о вспышке листериоза в этой стране.

Ранее о вспышке листериоза в ЮАР предупредил Роспотребнадзор, по данным ведомства, в прошлом месяце там было официально подтверждено более 700 случаев заболевания среди людей, от чего скончались более 60 человек.

"Ростуризм призывает граждан учитывать данную информацию при планировании поездок в эту страну", — говорится в сообщении Ростуризма.

Листериоз — инфекционное заболевание человека и животных, вызываемое микроорганизмами рода Listeria, характеризуется множеством источников и резервуаров инфекции, разнообразием путей и факторов передачи возбудителя, полиморфизмом клинических проявлений, высокой летальностью у новорожденных и лиц с иммунодефицитами. Иногда отмечается бессимптомное течение болезни. Наибольшее значение в распространении листериоза играет его способность длительное время сохраняться в различных продуктах питания, в том числе упакованных в барьерные пленки, ограничивающие доступ кислорода.