Байкал является одной из основных достопримечательностей России, как никак самое глубокое озеро планеты и крупнейший в мире природный резервуар пресной воды. Однако большинство туристов едут сюда летом, не подозревая, каким живописным бывает Байкал в зимнее время года. "Застывшие" пейзажи озера-моря — в фотоленте Ria.ru
Зимний Байкал
14:4911.01.2018
(обновлено: 14:50 11.01.2018)
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© РИА Новости / Кирилл ШипицинПерейти в фотобанкПервые заморозки начинаются на Байкале уже в октябре, однако полностью озеро замерзает лишь с середины января. Средняя температура зимой здесь порядка 20-23 градусов мороза.
Первые заморозки начинаются на Байкале уже в октябре, однако полностью озеро замерзает лишь с середины января. Средняя температура зимой здесь порядка 20-23 градусов мороза.
© РИА Новости / Кирилл ШипицинПерейти в фотобанкЛед Байкала толщиной свыше полуметра выдерживает вес до 15 тонн, поэтому по зимнему озеру можно передвигаться на автомобилях. Это значительно сокращает путь до всех ближайших "святынь". Официальную ледовую дорогу Байкала, по которой ездит транспорт, регулярно проверяют, поэтому можно не опасаться за свою безопасность.
Лед Байкала толщиной свыше полуметра выдерживает вес до 15 тонн, поэтому по зимнему озеру можно передвигаться на автомобилях. Это значительно сокращает путь до всех ближайших "святынь". Официальную ледовую дорогу Байкала, по которой ездит транспорт, регулярно проверяют, поэтому можно не опасаться за свою безопасность.
© РИА Новости / Кирилл ШипицинПерейти в фотобанкУдобно передвигаться по льду Байкала и на специальном катере на воздушной подушке.
Удобно передвигаться по льду Байкала и на специальном катере на воздушной подушке.
© РИА Новости / Кирилл ШипицинПерейти в фотобанкЗамерзание Байкала происходит постепенно. Сначала поверхность воды покрывается тонкой ледовой корочкой, но даже небольшое волнение на водной глади разбивает ее на тонкие льдины, которые, постепенно увеличиваясь в размерах, намерзают на берега.
Замерзание Байкала происходит постепенно. Сначала поверхность воды покрывается тонкой ледовой корочкой, но даже небольшое волнение на водной глади разбивает ее на тонкие льдины, которые, постепенно увеличиваясь в размерах, намерзают на берега.
© РИА Новости / Кирилл ШипицинПерейти в фотобанкВ открытой воде озера также постепенно происходит кристаллизация льда. Вода замерзает частями, образуя все больше ледяных линз и иголок.
В открытой воде озера также постепенно происходит кристаллизация льда. Вода замерзает частями, образуя все больше ледяных линз и иголок.
© РИА Новости / Кирилл ШипицинПерейти в фотобанкЗимой на озере-море можно заниматься подледным дайвингом, рыбалкой, можно покататься на воздушной подушке или даже сплавиться по Ангаре на льдине. А главное - в это время года Байкал превращается в самый большой в мире каток.
Зимой на озере-море можно заниматься подледным дайвингом, рыбалкой, можно покататься на воздушной подушке или даже сплавиться по Ангаре на льдине. А главное - в это время года Байкал превращается в самый большой в мире каток.
© РИА Новости / Кирилл ШипицинПерейти в фотобанкЛед на Байкале удивительно прозрачный, поэтому даже сквозь толщу застывшей воды в некоторых местах у берега можно разглядеть дно.
Лед на Байкале удивительно прозрачный, поэтому даже сквозь толщу застывшей воды в некоторых местах у берега можно разглядеть дно.
© РИА Новости / Кирилл ШипицинПерейти в фотобанкОднако путешественникам не стоит забывать о главной опасности зимнего озера - становых трещинах и щелях во льду, которые могут простираться на десятки километров.
Однако путешественникам не стоит забывать о главной опасности зимнего озера - становых трещинах и щелях во льду, которые могут простираться на десятки километров.
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