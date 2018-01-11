БАКУ, 11 янв – РИА Новости. Госдепартамент США включил Азербайджан в категорию стран с риском терроризма и угроз безопасности, также Вашингтон рекомендует не посещать Нагорный Карабах в связи с конфликтом.
Целью создания данной системы является усиление защиты граждан США за рубежом. Все страны мира поделены на четыре категории с точки зрения безопасности путешествия: категория 1 – "Достаточно обычных мер предосторожности", категория 2 — "Проявите повышенную осторожность при посещении страны"; категория 3 – "Пересмотрите свое решение о поездке в эту страну"; категория 4 — "Не путешествуйте в эту страну". Деление является условным и носит рекомендательный, а не обязательный характер.
Азербайджан отнесен ко второй категории, как отмечается на сайте системы, "в связи с риском терроризма". Также Госдепартамент рекомендует не посещать Нагорно-Карабахский регион в связи с конфликтом.
"Периодические перестрелки и использование артиллерийских систем приводят к гибели и ранениям людей каждый год", — говорится в сообщении.