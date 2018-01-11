Госдеп включил Азербайджан в категорию стран, где есть риск терроризма

Высочайшие здания в Азербайджане Пламенные башни и здание парламента в Баку. Архивное фото

Высочайшие здания в Азербайджане Пламенные башни и здание парламента в Баку. Архивное фото

БАКУ, 11 янв – РИА Новости. Госдепартамент США включил Азербайджан в категорию стран с риском терроризма и угроз безопасности, также Вашингтон рекомендует не посещать Нагорный Карабах в связи с конфликтом.

Оповещение направляющихся в другие страны американских туристов об угрозах их безопасности во время путешествия размещено на сайте Госдепа

Целью создания данной системы является усиление защиты граждан США за рубежом. Все страны мира поделены на четыре категории с точки зрения безопасности путешествия: категория 1 – "Достаточно обычных мер предосторожности", категория 2 — "Проявите повышенную осторожность при посещении страны"; категория 3 – "Пересмотрите свое решение о поездке в эту страну"; категория 4 — "Не путешествуйте в эту страну". Деление является условным и носит рекомендательный, а не обязательный характер.

Азербайджан отнесен ко второй категории, как отмечается на сайте системы, "в связи с риском терроризма". Также Госдепартамент рекомендует не посещать Нагорно-Карабахский регион в связи с конфликтом.

"Периодические перестрелки и использование артиллерийских систем приводят к гибели и ранениям людей каждый год", — говорится в сообщении.