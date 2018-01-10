Эксперты рассказали об интересе россиян к турам в Египет

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Эксперты поисковых систем и сервисов бронирования сообщили РИА Новости в среду, что после открытия авиасообщения между Москвой и Каиром россияне стали гораздо чаще обращаться в соответствующие сервисы в связи с поиском авиабилетов в Египет.

Менеджер по развитию Skyscanner в России Дмитрий Хаванский отметил, что российские путешественники позитивно встретили новость об открытии прямого авиасообщения с Египтом.

"Четвертого января 2018 года, в день подписания указа, мы зафиксировали 75-процентный рост поиска авиабилетов в Египет по сравнению с 3 января. В первую неделю января Египет стал одним из главных лидеров роста — россияне интересовались полетами в эту страну в два раза чаще, чем за тот же период прошлого года", — прокомментировал он ситуацию.

Данные Skyscanner подтверждают, что интерес к Египту растет, однако на данный момент большого роста бронирований эксперты не ожидают.

"С февраля россиянам будут доступны прямые рейсы в Каир, который находится лишь на третьем месте по популярности. В первую очередь путешественников из России интересуют курортные направления на Красном море — Хургада и Шарм-эль-Шейх. При этом добираться из столицы до курортов довольно долго — не менее 5 часов на автобусе или внутренними авиарейсами из Каира, что дополнительно увеличит стоимость поездки. Пока прямые полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх не возобновятся, наиболее удобным вариантом для самостоятельных путешественников останется стыковочный рейс через Турцию. Билеты туда-обратно с недолгой пересадкой в Стамбуле (один-два часа) из Москвы можно легко купить за 15-20 тысяч рублей. Общее время в пути при этом составит восемь-девять часов", — поделился информацией Хаванский.

В компании OneTwoTrip РИА Новости сообщили, что в расписании аэропортов Домодедово и Шереметьево появились рейсы в Каир.

"И там, и там перевозчиком пока стоит EgyptAir. Продажи еще не открыты, но можно предположить, что из Шереметьево будет летать "Аэрофлот", а из Домодедово — EgyptAir (как и раньше). По крайне мере, на сайте EgyptAir в системе бронирования уже заведен (аэропорт) Домодедово", — отметили эксперты.

При этом в OneTwoTrip также подчеркнули, что по итогам первой недели января не зафиксировано увеличения количества поисков авиабилетов из городов России в Египет с одновременным снижением продаж перелетов со стыковкой в третьих странах.

"Объяснение заключается в том, что после появления информации о скором возобновлении прямого авиасообщения путешественники решили дождаться этого момента, оценить ценовое предложение авиакомпаний и уже после этого совершить покупку. В новогодние праздники количество ежедневных поисков авиабилетов в Египет выросло на 36% по сравнению с аналогичным показателем декабря. Максимальное количество запросов было зафиксировано 4 и 5 января, то есть сразу же после появления в повестке новостей о подписании указа, регламентирующего возобновление авиасообщения", — сообщили в компании.

Стоимость туров

Аналитики Туту.ру выяснили, какую сумму туристам придется отдать за тур из Москвы в Хуграду или Шарм-эль-Шейх.

"В связи с ожидаемым открытием продажи билетов на рейсы из Москвы в Каир выяснилось, что минимальная стоимость на стыковочные рейсы на ближайшие три месяца составляет около 16 тысяч рублей. Речь идет о перелетах с пересадкой в Риме авиакомпанией Aliatalia. Немного дороже можно найти рейсы со стыковками в Стамбуле или Манаме (Бахрейн)", — пояснили в компании.

Руководитель отдела продаж туров Туту.ру Мария Чупина считает, что туры на египетские курорты на основе регулярных рейсов в Каир будут неинтересны нашим туристам.

"У Египта на Средиземном море есть курорт Александрия, который летом может быть интересен с перелетами через Каир. Но, если говорить о Шарм-эль-Шейхе или Хургаде, туристы при покупке таких туров в первую очередь интересуются удаленностью от аэропорта и временем на трансфер. Ехать 9-10 часов тяжело. Если поездку планирует семья с детьми, то вообще малореально. Длительные трансферы отпугивают туристов и в других странах. Например, во Вьетнаме большей популярностью пользуется Нячанг. Курорты Фантьет или Муйне проигрывают ему как раз-таки из-за длительных трансферов", — сказала она РИА Новости.

По ее мнению, туроператоры вряд ли смогут предложить путешественникам цены, ради которых можно согласиться терпеть многочасовой трансфер. Например, отдых на двоих в четырехзвездочном отеле в Шарм-эль-Шейхе с учетом перелета обойдется в 70 тысяч рублей на двоих. Сегодня за эти деньги можно приобрести туры или в другие страны региона, но с прямым чартером (например, в Тунис), или в Турцию, которую можно назвать одним из главных конкурентов Египта на российском рынке.