РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Туризм
Туризм

Эксперты рассказали об интересе россиян к турам в Египет

14:0210.01.2018
(обновлено: 15:03 10.01.2018)
02031
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкНа территории одного из отелей Шарм-эш-Шейха. Архивное фотоНа территории одного из отелей Шарм-эш-Шейха. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Эксперты поисковых систем и сервисов бронирования сообщили РИА Новости в среду, что после открытия авиасообщения между Москвой и Каиром россияне стали гораздо чаще обращаться в соответствующие сервисы в связи с поиском авиабилетов в Египет.

Дайвер на курорте Шарм-эш-Шейха. Архивное фото
© AFP 2017 / Mohamed El-Shahed
Российские туроператоры готовят предложения по поездкам в Египет

Менеджер по развитию Skyscanner в России Дмитрий Хаванский отметил, что российские путешественники позитивно встретили новость об открытии прямого авиасообщения с Египтом.

"Четвертого января 2018 года, в день подписания указа, мы зафиксировали 75-процентный рост поиска авиабилетов в Египет по сравнению с 3 января. В первую неделю января Египет стал одним из главных лидеров роста — россияне интересовались полетами в эту страну в два раза чаще, чем за тот же период прошлого года", — прокомментировал он ситуацию.

Данные Skyscanner подтверждают, что интерес к Египту растет, однако на данный момент большого роста бронирований эксперты не ожидают.

Ситуация в Египте
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Туроператор назвал стоимость туров в Египет с учетом регулярного сообщения
"С февраля россиянам будут доступны прямые рейсы в Каир, который находится лишь на третьем месте по популярности. В первую очередь путешественников из России интересуют курортные направления на Красном море — Хургада и Шарм-эль-Шейх. При этом добираться из столицы до курортов довольно долго — не менее 5 часов на автобусе или внутренними авиарейсами из Каира, что дополнительно увеличит стоимость поездки. Пока прямые полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх не возобновятся, наиболее удобным вариантом для самостоятельных путешественников останется стыковочный рейс через Турцию. Билеты туда-обратно с недолгой пересадкой в Стамбуле (один-два часа) из Москвы можно легко купить за 15-20 тысяч рублей. Общее время в пути при этом составит восемь-девять часов", — поделился информацией Хаванский.

В компании OneTwoTrip РИА Новости сообщили, что в расписании аэропортов Домодедово и Шереметьево появились рейсы в Каир.

"И там, и там перевозчиком пока стоит EgyptAir. Продажи еще не открыты, но можно предположить, что из Шереметьево будет летать "Аэрофлот", а из Домодедово — EgyptAir (как и раньше). По крайне мере, на сайте EgyptAir в системе бронирования уже заведен (аэропорт) Домодедово", — отметили эксперты.

При этом в OneTwoTrip также подчеркнули, что по итогам первой недели января не зафиксировано увеличения количества поисков авиабилетов из городов России в Египет с одновременным снижением продаж перелетов со стыковкой в третьих странах.

"Объяснение заключается в том, что после появления информации о скором возобновлении прямого авиасообщения путешественники решили дождаться этого момента, оценить ценовое предложение авиакомпаний и уже после этого совершить покупку. В новогодние праздники количество ежедневных поисков авиабилетов в Египет выросло на 36% по сравнению с аналогичным показателем декабря. Максимальное количество запросов было зафиксировано 4 и 5 января, то есть сразу же после появления в повестке новостей о подписании указа, регламентирующего возобновление авиасообщения", — сообщили в компании.

Стоимость туров

Аналитики Туту.ру выяснили, какую сумму туристам придется отдать за тур из Москвы в Хуграду или Шарм-эль-Шейх.

Пляж в Египте. Архивное фото
© РИА Новости / Даминов Рафаэль
Египет в 2017 году посетили порядка 100 тысяч российских туристов
"В связи с ожидаемым открытием продажи билетов на рейсы из Москвы в Каир выяснилось, что минимальная стоимость на стыковочные рейсы на ближайшие три месяца составляет около 16 тысяч рублей. Речь идет о перелетах с пересадкой в Риме авиакомпанией Aliatalia. Немного дороже можно найти рейсы со стыковками в Стамбуле или Манаме (Бахрейн)", — пояснили в компании.

Руководитель отдела продаж туров Туту.ру Мария Чупина считает, что туры на египетские курорты на основе регулярных рейсов в Каир будут неинтересны нашим туристам.

"У Египта на Средиземном море есть курорт Александрия, который летом может быть интересен с перелетами через Каир. Но, если говорить о Шарм-эль-Шейхе или Хургаде, туристы при покупке таких туров в первую очередь интересуются удаленностью от аэропорта и временем на трансфер. Ехать 9-10 часов тяжело. Если поездку планирует семья с детьми, то вообще малореально. Длительные трансферы отпугивают туристов и в других странах. Например, во Вьетнаме большей популярностью пользуется Нячанг. Курорты Фантьет или Муйне проигрывают ему как раз-таки из-за длительных трансферов", — сказала она РИА Новости.

По ее мнению, туроператоры вряд ли смогут предложить путешественникам цены, ради которых можно согласиться терпеть многочасовой трансфер. Например, отдых на двоих в четырехзвездочном отеле в Шарм-эль-Шейхе с учетом перелета обойдется в 70 тысяч рублей на двоих. Сегодня за эти деньги можно приобрести туры или в другие страны региона, но с прямым чартером (например, в Тунис), или в Турцию, которую можно назвать одним из главных конкурентов Египта на российском рынке.

Комментировать
Туризм
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена