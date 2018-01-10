Туроператоры не получали жалоб от россиян, застрявших на курортах в Альпах

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Российские туроператоры сообщают, что от их клиентов, которые оказались запертыми на альпийских курортах в Швейцарии и Италии, жалоб не поступало, сообщает в среду Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Накануне в офисе горнолыжного курорта Церматт в швейцарских Альпах РИА Новости сообщили, что от 10 до 20 тысяч человек застряли на курорте из-за сильных снегопадов. В среду стало известно, что железнодорожное сообщение с Церматтом возобновится после 13.00 мск.

Во вторник исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила РИА Новости, что среди туристов, которые оказались в снежной ловушке на курорте Церматт, есть россияне, поскольку это направление традиционно пользуется спросом у любителей зимних видов спорта из РФ. В среду от АТОР поступила информация, что в Церматте отдыхают около 30 туристов туроператора PAC Group, обратный вылет которых запланирован на 12 января.

По данным туроператора, в вязи со сложными погодными условиями во Французских и Итальянских Альпах возникают проблемы, связанные с периодическими закрытиями трасс и курортов из-за повышенной опасности схода лавин. Однако эксперты утверждают, что ситуация находится под контролем местных властей и постепенно стабилизируется, а представители российского турбизнеса на курортах постоянно находятся в контакте с туристами и помогают в решении организационных вопросов.

О наличии небольшого количества туристов на курорте Церматт сообщили в компании "Русский экспресс", уточнив при этом, что россияне продолжают отдых, жалоб от них не поступало.

АТОР информирует, что в аналогичной ситуации оказались отдыхающие на итальянском курорте Червиния. В компании "Джет Тревел" сообщили, что там находятся 16 туристов компании. Они должны были вылететь в Москву 9 января, но из-за снегопадов дорога с курорта заблокирована, и туристам продлили проживание в отелях.

"К ситуации подключилось министерство туризма Валле Д"Аоста. Туристы проживают в отелях за счет региона. Туроператоры пока не называют точных сроков вывоза туристов", — отмечают в АТОР.

В Червинии отдыхают туристы туроператора BSI Group, ближайшая дата обратного вылета которых запланирована на 11 января.

"По информации от нашего партнера, метеослужбы обещают на завтра хорошую погоду. Возможно, завтра и откроют дорогу. Но, конечно, только после тщательной проверки безопасности проезда. Мы и наши партнеры полностью контролируем ситуацию с нашими туристами, на данный момент туристы в отеле, сними все в порядке", — приводит АТОР слова представителя BSI Group.