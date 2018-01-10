ЖЕНЕВА, 10 янв — РИА Новости. Железнодорожное сообщение с горнолыжным курортом Церматт в швейцарских Альпах, где застряли до 20 тысяч человек, возобновится после 13.00 мск, сообщили в туристическом офисе курорта.

"Железнодорожное сообщение между Церматтом и Тэшем возобновится. Первый поезд отправится в 11.15 (13.15 мск). Железнодорожное сообщение между Тэшем и Фиспом пока закрыто. По направлению запущены рейсовые автобусы", — говорится на странице офиса в Facebook со ссылкой на муниципальные власти.

В Церматте из-за непогоды застряли от 10 до 20 тысяч человек. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), россияне "точно есть" среди туристов, которые оказались в снежной ловушке. Генконсул РФ в Женеве Михаил Зима ранее заявил РИА Новости, что ситуация находится под контролем, в Церматте паники не наблюдается, а в случае возникновения проблем у россиян консульство будет оперативно предупреждено кантональной полицией.

Швейцарский Институт исследования снега и лавин накануне сообщал о самом высоком, пятом уровне лавинной опасности в регионе. В настоящее время в районе Маттерхорна отмечается четвертый уровень лавинной опасности.