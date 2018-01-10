В начале января президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир. Это было сделано после того, как Россия и Египет заключили соглашение о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности гражданской авиации. Авиасообщение между Москвой и Каиром будет открыто 1 февраля. В Египте надеются, что вернувшиеся в страну туристы воспользуются возможностью увидеть достопримечательности Каира, в том числе его крупнейшие музеи.
Сокровища древних царств в музеях Каира
15:5810.01.2018
(обновлено: 16:00 10.01.2018)
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© РИА Новости / Ксения НикольскаяПерейти в фотобанкМинувший год принес египетским археологам более 30 новых находок. Были обнаружены, в том числе, гробницы времен Хатшепсут и Нефертити, а также золотая верхушка одной из последних пирамид.
Минувший год принес египетским археологам более 30 новых находок. Были обнаружены, в том числе, гробницы времен Хатшепсут и Нефертити, а также золотая верхушка одной из последних пирамид.
© РИА Новости / Ксения НикольскаяПерейти в фотобанкВ 2018 году для посетителей откроется первая очередь Большого египетского музея в Гизе, из окон которого можно будет увидеть Великие пирамиды. Точная дата события еще не определена, но есть информация, что это может произойти уже в мае.
В 2018 году для посетителей откроется первая очередь Большого египетского музея в Гизе, из окон которого можно будет увидеть Великие пирамиды. Точная дата события еще не определена, но есть информация, что это может произойти уже в мае.
© РИА Новости / Ксения НикольскаяПерейти в фотобанкВ Великий Египетский музей в Гизе уже доставлено более 42 тысяч экспонатов, в том числе облачение фараона Тутанхамона. В постоянной экспозиции планируют разместить порядка ста тысяч предметов, которые будут выставлены в пятнадцати залах.
В Великий Египетский музей в Гизе уже доставлено более 42 тысяч экспонатов, в том числе облачение фараона Тутанхамона. В постоянной экспозиции планируют разместить порядка ста тысяч предметов, которые будут выставлены в пятнадцати залах.
© РИА Новости / Ксения НикольскаяПерейти в фотобанкО необходимости строительства нового просторного музея в Египте говорят не первое десятилетие. Историческое здание Каирского музея на площади Тахрир просто не способно вместить значительную часть египетских артефактов, многие из которых пылятся в запасниках.
О необходимости строительства нового просторного музея в Египте говорят не первое десятилетие. Историческое здание Каирского музея на площади Тахрир просто не способно вместить значительную часть египетских артефактов, многие из которых пылятся в запасниках.
© РИА Новости / Ксения НикольскаяПерейти в фотобанкВ Гизе уже построены и функционируют запасники и реставрационные центры, куда свозятся артефакты со всей страны.
В Гизе уже построены и функционируют запасники и реставрационные центры, куда свозятся артефакты со всей страны.
© РИА Новости / Ксения НикольскаяПерейти в фотобанкЗдание реставрационного центра Великого Египетского музея в Гизе.
Здание реставрационного центра Великого Египетского музея в Гизе.
© РИА Новости / Ксения НикольскаяПерейти в фотобанкВ Большом египетском музее будут представлены экспонаты из истории Египта с самых древних времен и до греко-римского периода.
В Большом египетском музее будут представлены экспонаты из истории Египта с самых древних времен и до греко-римского периода.
© РИА Новости / Ксения НикольскаяПерейти в фотобанкНекоторые памятники, которые сейчас выставлены в Каирском музее на площади Тахрир, после его открытия перевезут в Большой египетский музей в Гизу.
Некоторые памятники, которые сейчас выставлены в Каирском музее на площади Тахрир, после его открытия перевезут в Большой египетский музей в Гизу.
© РИА Новости / Ксения НикольскаяПерейти в фотобанкВ новом здании музея в Гизе разместят все сокровища из гробницы Тутанхамона, а это порядка пяти тысяч предметов.
В новом здании музея в Гизе разместят все сокровища из гробницы Тутанхамона, а это порядка пяти тысяч предметов.
© РИА Новости / Ксения НикольскаяПерейти в фотобанкПри этом зал нового музея, где выставят сокровища Тутанхамона, будет в семь раз больше по площади, чем нынешний зал по той же теме в старом музее в центре Каира.
При этом зал нового музея, где выставят сокровища Тутанхамона, будет в семь раз больше по площади, чем нынешний зал по той же теме в старом музее в центре Каира.
© РИА Новости / Ксения НикольскаяПерейти в фотобанкВ отдельный зал нового музея в Гизе поместят экспонаты, относящиеся к периоду правления одного из самых известных фараонов Древнего Египта — Рамзеса Второго.
В отдельный зал нового музея в Гизе поместят экспонаты, относящиеся к периоду правления одного из самых известных фараонов Древнего Египта — Рамзеса Второго.
© РИА Новости / Ксения НикольскаяПерейти в фотобанкСаркофаги из гробниц жреца бога Мина и военного колесничего Юйи (Йуйи) и его супруги Туйи - прабабушки фараона Тутанхамона.
Саркофаги из гробниц жреца бога Мина и военного колесничего Юйи (Йуйи) и его супруги Туйи - прабабушки фараона Тутанхамона.
© РИА Новости / Ксения НикольскаяПерейти в фотобанкЕще одной интересной достопримечательностью Каира является Музей исламского искусства, который был открыт в 1881 году. Здесь можно увидеть, например, Коран 9-го века, написанный на пергаменте (на фото).
Еще одной интересной достопримечательностью Каира является Музей исламского искусства, который был открыт в 1881 году. Здесь можно увидеть, например, Коран 9-го века, написанный на пергаменте (на фото).
© РИА Новости / Ксения НикольскаяПерейти в фотобанкВ Музее исламского искусства собрано более 62 тысяч экспонатов, рассказывающих о жизни и быте мусульман. На фото: ваза из сирийского стекла 13-го века.
В Музее исламского искусства собрано более 62 тысяч экспонатов, рассказывающих о жизни и быте мусульман. На фото: ваза из сирийского стекла 13-го века.
© РИА Новости / Ксения НикольскаяПерейти в фотобанкВ музее можно увидеть архитектурные элементы, оружие, монеты, керамику, ткани и ковры, украшения из драгоценных камней, изделия из дерева, стекла и металла, древние манускрипты и необыкновенно красиво украшенные Кораны.
В музее можно увидеть архитектурные элементы, оружие, монеты, керамику, ткани и ковры, украшения из драгоценных камней, изделия из дерева, стекла и металла, древние манускрипты и необыкновенно красиво украшенные Кораны.
© РИА Новости / Ксения НикольскаяПерейти в фотобанкМузей считается одним из самых больших в мире. Его собрание артефактов, посвященных исламскому искусству, является самым крупным на Востоке.
Музей считается одним из самых больших в мире. Его собрание артефактов, посвященных исламскому искусству, является самым крупным на Востоке.
© РИА Новости / Ксения НикольскаяПерейти в фотобанкПомимо основных экспонатов в музее есть коллекция миниатюр, изготовленных в 10-12 веках в фатимидскую эпоху.
Помимо основных экспонатов в музее есть коллекция миниатюр, изготовленных в 10-12 веках в фатимидскую эпоху.
© РИА Новости / Ксения НикольскаяПерейти в фотобанкМузей исламского искусства находится в южной части Старого города на улочке Порт Саид. Здание имеет два входа, один на северо-восточной стороне, а другой на юго-восточной. Выход на улицу Порт Саид имеет роскошный фасад с богатыми украшениями в стиле исламской архитектуры различных периодов развития Египта.
Музей исламского искусства находится в южной части Старого города на улочке Порт Саид. Здание имеет два входа, один на северо-восточной стороне, а другой на юго-восточной. Выход на улицу Порт Саид имеет роскошный фасад с богатыми украшениями в стиле исламской архитектуры различных периодов развития Египта.
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