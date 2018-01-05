Ростуризм предупреждает туристов в Италии об опасности схода лавин

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) просит российских туристов в Италии соблюдать меры безопасности в связи с обильными снегопадами и сходом лавин, предупреждение размещено на сайте ведомства в пятницу.

"По данным генконсульства России в Милане, более 10 тысяч туристов оказались заблокированными на горнолыжном курорте Червиния (область Валле-д'Аоста) в результате обильных снегопадов и схода лавин. Дорожное сообщение с Червинией было возобновлено днем 5 января 2018 года, в настоящий момент ситуация нормализуется. Вместе с тем, по информации ситуационно-кризисного центра МИД России, в Италии, как и в соседней Франции, сохраняется высокая лавиноопасность", — говорится в сообщении.

По данным Ростуризма, информация о пострадавших или пропавших без вести на итальянском курорте не поступала. Российские консульские загранучреждения держат ситуацию на контроле.

"Федеральное агентство по туризму призывает туроператоров, реализующих туры на горнолыжные курорты Италии, предупреждать своих клиентов о погодных условиях. Ростуризм рекомендует российским туристам, находящимся в Италии, учитывать метеорологическую обстановку, внимательно следить за прогнозом погоды, соблюдать меры личной безопасности и следовать рекомендациям местных властей", — заключает ведомство.