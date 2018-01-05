В Чечне отметили интерес арабских стран к курорту "Ведучи"

МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Арабские страны проявляют активный интерес к чеченскому горнолыжному курорту "Ведучи", сообщил в интервью РИА Новости первый замглавы Минкавказа Одес Байсултанов.
"У властей Чечни сложились особые отношения с арабскими странами благодаря Рамзану Ахматовичу Кадырову. Он очень воспринимаемый и почитаемый на высоком уровне главами этих стран, в том числе Арабские Эмираты, Иордания и другие. Уверен, со временем оттуда поток туристов и инвесторов будет значительный", — пояснил Байсултанов.
Он напомнил, что в Чечне создан и работает Фонд имени Шейха Зайеда (ОАЭ), за счет которого реализуется достаточно солидное количество проектов на территории республики. "Думаю, этот же фонд в дальнейшем станет коммуникатором для привлечения новых инвестиций из арабских стран", — считает Байсултанов.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.