В Чечне отметили интерес арабских стран к курорту "Ведучи"

МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Арабские страны проявляют активный интерес к чеченскому горнолыжному курорту "Ведучи", сообщил в интервью РИА Новости первый замглавы Минкавказа Одес Байсултанов.

"Арабские страны проявляют активный интерес. Знаю, что сейчас с ними ведутся переговоры (по поводу инвестирования в объекты "Ведучи" — ред.). У этой группы стран интерес особый, потому что есть схожесть менталитета, традиции в кухне – халяльная пища, и многие другие моменты. Им более комфортно будет ездить на северокавказские курорты, тут речь не только о "Ведучи", — сказал Байсултанов.

"У властей Чечни сложились особые отношения с арабскими странами благодаря Рамзану Ахматовичу Кадырову. Он очень воспринимаемый и почитаемый на высоком уровне главами этих стран, в том числе Арабские Эмираты, Иордания и другие. Уверен, со временем оттуда поток туристов и инвесторов будет значительный", — пояснил Байсултанов.

Он напомнил, что в Чечне создан и работает Фонд имени Шейха Зайеда (ОАЭ), за счет которого реализуется достаточно солидное количество проектов на территории республики. "Думаю, этот же фонд в дальнейшем станет коммуникатором для привлечения новых инвестиций из арабских стран", — считает Байсултанов.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.