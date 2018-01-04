Саратовская область рассчитывает в текущем году принять миллион туристов

САРАТОВ, 4 янв — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Саратовская область по итогам начавшегося года планирует принять около одного миллиона туристов, превысив показатель 2017 года, сообщила РИА Новости начальник пресс-служба губернатора области Нина Попова.

"Развитие туризма — один из приоритетов, которые обозначил губернатор Валерий Радаев. Это возможности и для саратовцев, и для наших гостей отдохнуть, узнать новое о регионе, а также стимул для развития предпринимательской деятельности… В целом за последние пять лет внутренний турпоток вырос на 60%, задача текущего года — довести уровень до одного миллиона человек", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, за последнее время в области открыты новые музеи, восстанавливаются объекты культуры, очень востребованы тематические фестивали, возобновлены речные прогулки по Волге. "Нам есть, чем удивить гостей", — подчеркнула Попова.

Пресс-секретарь министерства молодежной политики, спорта и туризма Елена Скрябинская уточнила РИА Новости, что, по предварительным данным, регион в 2017 году посетили порядка 680 тысяч туристов. "Точная цифра (турпотока) подводится в середине года, следующего за отчетным", — пояснила она.

По данным комитета по туризму области, в настоящее время регион занимает 39-ю строчку в национальном туристическом рейтинге, поднявшись на 17 пунктов за год и на 40 пунктов к позициям области в этом рейтинге в 2015 году.

В ведомстве отметили, что за прошлый год пять региональных событийных мероприятий получили статус "Национальное событие-2018", два из них — фестиваль "Аткарские розы" и медовый праздник "Балы-тау" — были организованы в 2017 году впервые. "Большое влияние на увеличение туристического потока оказывает событийное движение в регионе. На начало 2017 года событийный календарь включал 23 мероприятия, к концу года их стало 32, и каждое нашло своего зрителя", — приводятся в сообщении слова председателя комитета Виктории Бородянской.