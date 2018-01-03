Польский турист выскочил на крыло самолета через аварийный выход

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Пассажир рейса ирландской авиакомпании Ryanair из Лондона в Малагу вылез из самолета через аварийный люк, не дождавшись высадки, сообщает Irish Times.
По предварительным данным, пассажиром оказался 57-летний гражданин Польши. Высадка затянулась на полчаса, и мужчина вместе с ручной кладью выбрался на крыло самолета, где сидел до тех пор, пока бортпроводники не убедили его вернуться обратно.
"Он открыл аварийный люк и сказал: "Выхожу через крыло". Чудеса какие-то", — рассказал один из пассажиров.
В пресс-службе авиакомпании заявили, что мужчина был арестован. Представители Ryanair подчеркнули, что инцидент рассмотрят власти Испании, поскольку нарушены были именно испанские нормы безопасности.
Ваш комментарий будет проверен модератором
на предмет соответствия Правилам.
Ваш комментарий будет проверен модератором
на предмет соответствия Правилам.
Ваш комментарий будет проверен модератором
на предмет соответствия Правилам.