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Туристы едут на горнолыжные курорты Сибири, не пугаясь морозов

03:1731.12.2017
(обновлено: 04:11 31.12.2017)
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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкГорнолыжный курорт Шерегеш в Кемеровской области. Архивное фотоГорнолыжный курорт Шерегеш в Кемеровской области. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КРАСНОЯРСК, 31 дек — РИА Новости. Владельцы популярных горнолыжных курортов в Сибири соревнуются за клиентов и держат цены, а те, побывав однажды, возвращаются снова — из Москвы, Екатеринбурга, Германии и Кореи, рассказали РИА Новости эксперты и представители курортов.

Камерный Новый год "Ивановских озерах" в Хакасии

Популярный у любителей активного отдыха сибирский курорт "Ивановские озера", располагающийся на границе Кемеровской области и Хакасии, ждет гостей: как старых преданных друзей из разных уголков России, Прибалтики и Германии, так и новых. По словам владельца одного из комплексов "Озер" Валентина Смирнова, хотя стоимость отдыха по сравнению с прошлым годом не изменилась, но в сам Новый год из-за капризов погоды клиентов будет немного, чего не скажешь о последующих днях.

Всесезонный туристско-рекреационный комплекс Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Архивное фото
© РИА Новости / Роман Кручинин
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"В этом году на новогодние дни у нас будет чуть больше десяти гостей. Подвела погода, весь декабрь был без снега, то, что ложилось, это не катание. Люди не стали рисковать, и поэтому практически впервые мы с таким числом клиентов будем работать. Это совсем не страшно, было и по 50 гостей сразу, а сейчас получится семейный камерный праздник", — рассказал собеседник агентства.

Он заверил, что сервис будет на высоком уровне.

"Все будет отлично — банкет, новогодняя программа, сауна, питание, проживание, катание, снег — он выпал, и это радует! Цена не маленькая, 10 тысяч с человека, но это уровень прошлого года. Мы не стали поднимать — конкуренция. Зато рождественские дни, а это шесть дней с 5-го января, мы за все то же самое опустили цены в два раза. На качестве приема и обслуживания это никак не отразится. Места есть".

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Смирнов отметил, что несмотря на небольшое число гостей на новогодние каникулы, отель уже "забит под завязку" на весь послепраздничный январь и практически весь февраль.

"С ноября приезжают любители активного отдыха и свои россияне, и иностранцы. Последних было две группы: немцы, финны, корейцы, впервые нас посетили англичане, им очень понравилось. Это не просто слова, после Нового года мы ждем еще гостей из Англии. Будем удивлять и радовать сибирской зимой и радушием. А вот японцев в этом сезоне еще не было, но еще не время подводить итоги", — сказал он.

"Горный" держит цены

Приют "Горный" расположился на известной и популярной у экстремалов не только в России горе "Гладенька", расположенной в южной части Хакасии в предгорьях западного Саяна. Здесь проходят соревнования по горным лыжам и чемпионаты различного уровня.

Панорамный вид на сейшельский остров Маэ. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Ковалев
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"Горный" — это комплекс из небольших комфортабельных домиков для проживания любителей кататься на горных лыжах и сноубордах прямо на самой горе. Есть сауна, кафе и пункт проката.

"Мы можем вместить порядка 50 гостей. В этом году цены на отдых поднимать не стали, а на сами новогодние каникулы подняли, но незначительно. Если VIP-дом стоит в обычные дни 5 тысяч рублей в сутки, то на праздниках 6 тысяч. За койко-место с человека в обычных домиках цена выросла с 950 рублей до 1,1 тысячи рублей. Места еще есть, но люди звонят-бронируют. Ждем гостей из Москвы, Красноярска, Новосибирска и других городов, будут иностранцы, они нас любят. Будут и местные любители активного отдыха", — рассказала администратор "Горного" Елена Булатова.

Спрос есть на все курорты Сибири

Менеджер по туризму компании "Сибирское кольцо" Татьяна Филимонова говорит, что спрос на отдых на курортах Сибири остается стабильно высоким, несмотря на сезонное повышение цен – все места на популярных направлениях раскуплены еще в сентябре. По ее словам, такая ситуация наблюдается постоянно в последние несколько лет.

"Предложений по горнолыжным курортам – Горная Саланга, Шерегеш, Ергаки, Байкальск (курорты западной, центральной и восточной частей Сибири) – практически не осталось. Помимо этого вида отдыха популярностью пользуются также и спокойные виды времяпрепровождения: базы недалеко от Красноярска – на Красноярском море (водохранилище, протяженностью от Хакасии до пригорода Красноярска), в Усть-Мане и пригороде также заполнены", — говорит Филимонова.

Она отмечает, что в новогодние каникулы цены повышаются на 30-50%, а некоторые игроки повышают цену раза в два, как например, в Ергаках. При этом даже в сравнении с другими праздниками, когда стоимость также вырастает, цены гораздо выше.

"Сами цены я озвучивать не буду, поскольку они абсолютно разные и часто владельцы каждому могут предоставить свой пакет. Рост цен объясняется повышенным спросом населения. Люди готовы платить", — говорит Филимонова.

Представитель базы отдыха "Ергаки", расположенной в одноименном природном парке, Кристина Стутко рассказывает, что стоимость в новогодние праздники и каникулы повышается до цен выходного дня. При этом все места на каникулы уже распроданы, а вот в сами новогодние дни еще остались.

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