Ростуризм посоветовал учитывать в поездках на Бали активность вулкана Агунг

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Ростуризм советует россиянам учитывать в поездках на индонезийский остров Бали активность вулкана Агунг, а также следовать указаниям местных властей, говорится на сайте ведомства.

"Ростуризм рекомендует российским туристам, планирующим поездку или находящимся на Бали, учитывать сейсмологическую обстановку в регионе, следить за поступающей информацией, следовать указаниям местных властей", — говорится в сообщении.

По информации ДСКЦ МИДа России, в Индонезии продолжается активность вулкана Агунг на острове Бали, сохраняется высший уровень извержения. Возможны сбои в работе аэропортов "Нгурах-Рай" (DPS, Денпасар, провинция Бали) и острова Ломбок (LOP), сообщает ведомство.

Первое извержение вулкана Агунг произошло 21 ноября. Дым из вулкана поднялся на высоту 700 метров от кратера. Агентство по преодолению последствий стихийных бедствий оценило уровень активности вулкана как второй из четырех возможных.

В воскресенье, 26 ноября, началось второе извержение, вулкан не выбрасывал лаву, однако столб дыма поднялся на высоту 4 тысяч метров. Власти Индонезии эвакуировали около 40 тысяч человек, а также рекомендовали покинуть свои дома 100 тысячам местных жителей, проживающих в возможной зоне извержения вулкана.