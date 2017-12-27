Куба: счастливый остров без особых материальных богатств

МОСКВА, 27 ДЕК — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Кубинцы находят огромное количество причин быть счастливыми, так как на Острове свободы есть и прекрасное бирюзовое море, и жаркое солнце, и щедрая земля, дающая богатые урожаи, и многое другое, но люди на Кубе научились оставаться жизнерадостными не только благодаря чему-то, но и вопреки…

Куба — крупнейший и красивейший из островов Карибского архипелага, который в силу ряда причин какое-то время оставался недооцененным с точки зрения туристического потенциала. Сейчас турпотоки на Остров свободы постепенно начинают увеличиваться, что тем более приятно, так как на Кубе есть на что посмотреть, а у кубинцев есть чему поучиться.

Россияне только несколько лет назад, подобно Христофору Колумбу, начали открывать этот удивительный остров, населенный счастливыми людьми. По данным Национального туристического офиса по туризму Республики Куба, в 2017 году страну посетило более 100 тысяч туристов из России, что позволило нашей стране войти в десятку въездных рынков Острова свободы. При этом рост турпотока позволяет кубинцам надеяться, что очень скоро россияне войдут в число наиболее многочисленных иностранных туристов.

Самая замечательная земля

Участники первой экспедиции Христофора Колумба подошли к незнакомому острову в Карибском море в конце октября 1492 года. Отправляясь в путешествие, великий мореплаватель рассчитывал подойти к Китаю с восточной стороны, так как тогда уже была широко распространена теория о том, что земля имеет форму шара.

Причалив к берегам будущей Кубы, Колумб был уверен, что это всего лишь один из китайских островов, который назвал Хуана в честь наследной принцессы Кастилии Хуаны. Собственно, и само название "Куба" это сокращение от слова Cubanacán – "правительница Хуана".

Отправляясь в дальний путь, адмирал Колумб подписал с королями Испании Фердинандом и Изабеллой соглашение о том, что экспедиция снаряжалась с целью добычи максимального количества богатств, где четко оговаривалось, какая часть сокровищ достанется исследователям, а какая отойдет венценосным нанимателям. С такой точки зрения Куба, где не было существенных богатств в виде драгоценных металлов, большой ценности ни для кого не представляла, и адмирал продолжил свое путешествие в сторону богатого острова Эспаньола, который мы знаем под именем Гаити.

Ни золота, ни серебра на Кубе не нашли, и на какое-то время о нем почти забыли новые хозяева, но с самого первого прибытия на Хуану европейцев все, кто добирался до нее, отмечали, что более красивого места на Земле трудно себе представить. Именно Колумбу приписывают слова: "Это самая замечательная земля, которую когда-либо видели глаза человека".

Кубинские мифы и реалии

Оглядываясь на прошлое Кубы или пытаясь оценить ее современное состояние, неизменно ловишь себя на мысли, а были ли в истории острова периоды, которые в целом можно было бы назвать счастливыми и безоблачными.

© РИА Новости / Ирина Нехорошкина Так современные кубинцы представляют себе и туристам аборигенов Кубы © РИА Новости / Ирина Нехорошкина Так современные кубинцы представляют себе и туристам аборигенов Кубы

Не прошло и пятидесяти лет, как вновь прибывшие европейцы полностью истребили индейские племена гуанахатабей. Кого-то просто уничтожили, а кто-то сгинул, не выдержав непосильную нагрузку на плантациях сахарного тростника. Темнокожие рабы, которых пришлось импортировать из Африки, со "сладкой" тяжелой работой справлялись лучше, но счастья на новой родине им было отмерено не слишком щедро.

Хозяйничали ли на острове испанцы или американцы, простому народу на Кубе всегда жилось непросто. Революция 1959 года изменила политическую систему и обратила бывших слуг в хозяев страны, но роскошной жизни им так и не принесла. Тем более удивительно, каким живучим оказалось у кубинского народа умение веселиться и радоваться жизни, какой бы она ни была.

Сейчас страна понемногу начинает отходить от всеобщего социалистического равенства. Там по-прежнему нет ни слишком богатых, ни запредельно бедных людей. При низких заработных платах в стране от голода никто не умирает. Независимо от доходов, каждому гражданину государство ежемесячно выдает продовольственный паек, где собраны такие продукты, как рис, макароны, сахар и тому подобное.

Все дети на Кубе получают бесплатное молоко, имеют право на образование и прочие социальные льготы. Кстати, Куба остается среди немногих стран мира, где медицинское обслуживание населения полностью бесплатное, притом что оно признается очень качественным.

Даже в значимых городах страны практически не встречаются большие и яркие магазины, тем не менее местное население одевается разнообразно и далеко не пессимистично. Как кубинцам это удается, иностранцу сходу не понять, но факт остается фактом.

Существует расхожее мнение, что кубинцы не любят работать, но это не так. Стоит взглянуть, как самоотверженно они восстанавливают свои населенные пункты или отельные структуры после очередного урагана, и от мифа о перманентном празднике, который разошелся по миру благодаря легкому перу Эрнеста Хемингуэя, не останется и следа.

© РИА Новости / Ирина Нехорошкина Пляжи Кайо Коко спустя два месяца после урагана "Ирма" © РИА Новости / Ирина Нехорошкина Пляжи Кайо Коко спустя два месяца после урагана "Ирма"

Так, после страшного урагана "Ирма" 2017 года прошло всего два месяца, и буквально все отели на острове, даже те, которые попали в самый центр тайфуна на Кайо Коко и Кайо Саната Мария, были полностью восстановлены и начали принимать туристов, притом что иностранной рабочей силы на острове практически нет.

Позволь себе немного счастья

Впечатление, что обитатели Кубы не работают, а отдыхают, возникает потому, что они действительно умеют это делать весело и органично. Стоит присесть за столик кафе, как рядом появляются музыканты, которые просто не позволят никому грустить в одиночестве. А традиционные и современные кубинские мелодии славятся тем, что воспринимать их без выражения эмоций невозможно. Вот и пританцовывают все, от мала до велика – продавцы на базаре, официанты в кафе, капитаны за штурвалами яхт, горничные с пылесосами, старики с сигарами и туристы со счастливыми лицами.

На улицах городов и деревень не часто встретишь человека с грустным или злобным лицом, а если к кому-нибудь обратиться с просьбой или посетовать на сложности жизни, то собеседник поведет себя так, что даже самая глобальная проблема покажется незначительной.

С другой стороны, чему тут удивляться, если Куба, несмотря на все свои лишения и проблемы, занимает седьмое место в рейтинге по "индексу счастья", а Россия обосновалась где-то в районе пятидесятого.

Семинар по счастью

Чтобы понять секрет счастья, нужно хоть раз оказаться на Кубе и позволить себе окунуться в это чувство, несмотря на наличие или отсутствие денег. Обитатели Острова свободы этот секрет знают. Для них отсутствие каких-то необходимых для нас вещей не становится причиной для уныния и депрессии, скорее наоборот. Кубинцы умудряются сделать привлекательным даже то, что в понятии европейца хуже любого хлама.

В районе старой Гаваны, например, есть целый район, где обычные улицы преобразованы во впечатляющие инсталляции. Основными предметами экстерьерных экспозиций там служат утлая кухонная утварь и вышедшие из употребления предметы бытовой сантехники. Нужно быть абсолютно счастливым человеком, чтобы сооружать такие произведения искусства из ржавых унитазов и дырявых чайников.

Продолжая тему счастья, стоит отметить, что по улицам столицы страны колесит огромное количество доказательств умения кубинцев быть счастливыми. Гуляя по Гаване, невозможно отделаться от впечатления, что время там остановилось где-то между 50 — 70-ми годами прошлого века. Дело в том, что основная часть автотранспорта на Кубе была произведена еще до рождения большинства ее жителей.

Там никого не шокируют ни американские кабриолеты времен Элвиса Пресли, ни советские "Волги", которые угонял еще Юрий Деточкин в фильме Эльдара Рязанова. Учитывая такое количество автомобильных раритетов, совершенно неудивительно, что основная часть мужского населения города проводит свободное время либо под капотом, либо под днищем своего испытанного временем железного коня.

Одним из самых привлекательных аттракционов на Кубе в последние годы стало ретротакси, коих в Гаване, например, несметное множество. Несколько лет назад власти решили начать делать бизнес именно на старых автомобилях. Государство скупило у населения ретрохлам, отремонтировало его и теперь использует как такси для туристов.Обслуживают такие такси обычные водители, которые работают не только за зарплату, но и за чаевые. Если машина ломается по вине шофера, то он вынужден ремонтировать ее за свой счет, в остальных случаях это делают из средств местного бюджета.

Примечательно, что пользоваться такими экзотическими перевозчиками имеют право только иностранцы, местному населению это почему-то возбраняется. Впрочем, кубинцев это совсем не обижает и они с удовольствием уступают это право счастливым и беззаботным иностранным туристам.

Не стоит учить кубинцев быть счастливыми, лучше поучиться этому у них, но сначала нужно обязательно приехать на Кубу.