В Крыму назвали политику киевских властей пиаром полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил, что попытки украинских властей помешать туристам ездить в Крым не имеют успеха и больше напоминают пиар полуострова за бюджетные средства.

Ранее министр курортов и туризма региона Крыма Вадим Волченко заявил, что граждане Украины сохранили традиции отдыха в Крыму. В этом году полуостров посетили более 800 тысяч украинских туристов.

"Мы рады туристам со всех стран, в том числе и из Украины. В Украине давно хорошо уже понимают, что в Крыму произошло на самом деле и что происходит. Все страшилки, рекламные ролики, билборды и все остальное уже ни в коем случае не повредят. Черный пиар — тоже пиар. Пускай пиарят Крым хоть так, используя бюджетные деньги, и говорят, не ездите в Крым, при этом будут напоминать, что Крым есть", — сказал Черняк журналистам в крымским пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Он подчеркнул, что украинские туристы продолжают ездить в Крым на отдых, при этом есть и те, у кого на полуострове остались объекты недвижимости, в том числе в санаторно-курортной отрасли.

По его словам, максимальное, что могут сделать киевские власти, чтобы остановить турпоток, – перекрыть границу с Крымом, но это лишь доставит дополнительные неудобства отдыхающим, которые все равно будут приезжать на полуостров окольными путями.

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