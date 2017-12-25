В Ростуризме рассказали про инструменты и подходы в новой ФЦП по туризму

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. При создании новой Федеральной целевой программы (ФЦП) по развитию туризма в России было внесено много новых положений, которые в корне отличают эту ФЦП от действующей, сообщил в интервью РИА Новости заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Николай Королев.

В следующем году завершается выполнение ФЦП "Развитие внутреннего и въездного туризма (2011-2018 годы)", а с 2019 года в силу вступит новая программа по развитию отрасли, которую тоже пока называют федерально-целевой.

Королев отметил ряд принципиально важных нововведений, некоторые из которых уже применены в 2017 году. Отличия касаются как изменения принципов оценки выполненных проектов, так и распределения федеральных и региональных бюджетных обязательств. В новой ФЦП появятся уникальные инструменты, в том числе направленные на поддержку предпринимателей в туристической отрасли.

Исполнение обязательств

"Уже в текущем году Ростуризм начал по-новому оценивать исполнение субъектами РФ своих обязательств в рамках ФЦП. Если в прошлом году требовалось только кассовое их исполнение и 100% реализации засчитывалось субъектам сразу после того, как до них доводили деньги, то сейчас требуется реальное исполнение. Вот построили на 100 тысяч рублей, на 100 тысяч рублей мы принимаем исполнение, и только после этого казначейство оплачивает эти работы", — рассказал Королев и добавил, что работа на региональных объектах идет нелегко, так как стройка связана со многими нюансами.

Представитель Ростуризма отметил, что нововведения появились и с точки зрения технологии и отчетности — теперь все бюджетные обязательства полностью берет на себя субъект РФ.

"Условия софинансирования теперь такие: 20% берет на себя субъект, 80% — Федерация. То есть из 10 рублей казначейство снимает 2 рубля со счета субъекта, а 8 рублей — со счета РФ. Если до конца года какие-то выделенные деньги не освоены, то они полностью уходят в федеральную казну, но при этом бюджетные обязательства остаются на субъекте РФ, так как именно субъект отыгрывает конкурс и заключает контракт с подрядчиком. В случае невыполнения обязательств государство забирает остатки нереализованных средств и требует, чтобы далее субъект полностью финансировал строительство", — пояснил он.

Королев добавил, что поскольку субъект не выполнил соглашение, которое он подписал с Ростуризмом, ведомство обязано выставлять ему еще и штрафные санкции по неисполнению.

"На сегодняшний день общее исполнение по всем субъектам у нас составляет 84,6%. Сейчас главным аутсайдером по выполнению обязательств ФЦП у нас стала республика Карелия, где сумма освоенных средств составляет всего 60%. При этом Адыгея, Калининградская, Вологодская, Новосибирская области, Карачаево-Черкессия, республика Алтай, Удмуртия, Хабаровский край, Ингушетия, Бурятия уже освоили средства на 100%. В Кавказских Минеральных Водах — 98%, примерно так же и в Татарстане. Можно считать, что и там люди исполнили все свои обязательства", — доложил он.

Представитель Ростуризма признал, что сейчас сложно сравнивать уровень исполнения ФЦП в 2017 году с предыдущими годами, так как изменилась технология подсчета. "В прошлом году у нас было освоено средств на 99,6%, но это было кассовое освоение, а сейчас мы имеем 84,6% по факту реального освоения. При этом могу сказать, что прежде реальный процент освоения был гораздо ниже, чем в этом году", — сообщил чиновник.

Технология контроля

Королев рассказал, что уже начинается процесс подведения итогов реализации ФЦП за весь период с 2011 по 2018 годы, и уточнил, что и Ростуризм, и Счетная палата особое внимание уделяют технологиям контроля, где основное значение придается расхождению между кассовыми расходами и реальным освоением средств федерального и региональных бюджетов.

"Еще один "камень преткновения" заключается в том, что объекты должны быть не только завершены, но и введены в эксплуатацию. Например, объект "Завидово" в Тверской области работает уже два года, люди туда ездят, он приносит прибыль, но по формальным признакам кластер не введен в эксплуатацию, так дорога туда еще не достроена и будет строиться еще в следующем году. Счетная палата признает введением в эксплуатацию завершение всех объектов и инженерной инфраструктуры, и сооружений, построенных за внебюджетные средства", — заметил собеседник.

По словам представителя ведомства, к моменту окончания действия текущей ФЦП, то есть к концу 2018 года, все обязательства по ней должны быть исполнены, то есть все объекты были введены в эксплуатацию до 31 декабря 2018 года, хотя допустимо, что ввод в эксплуатацию некоторых из них будет отложен на январь.

Новая концепция ФЦП

"Мы рассчитываем, что новая концепция ФЦП, которая вступит в силу с 2019 года, не будет продолжением старой программы. Там будут новые подходы, связанные, в том числе, и с поддержкой бизнеса, новые инструменты контроля, новые технологии по обязательствам субъектов РФ, повышенный общественный контроль. Она должна быть так составлена, чтобы не было ручного управления, она должна помогать всем исполнять свои обязательства", — заявил Королев.

Чиновник считает, что в будущей программе появятся такие инструменты, которые позволят выявлять еще на стадии заявок, насколько сам регион заинтересован в том или ином объекте. При этом подразумеваются какие-то льготы при выделении земли под строительство, подводку коммуникаций и тому подобное.

"В новой программе должно большое внимание уделяться поддержке перспективных видов туризма. Таким, как круизный проект "Большая Волга", в рамках которого будут создаваться новые объекты, но с учетом тех, что уже успешно функционируют", — добавил он.

Поддержка предпринимательства

"В новой программе должно быть предусмотрено выделение субсидий на определенные виды деятельности. Например, планируется выделение субсидии финансовым организациям на погашение затрат по разнице от коммерческих кредитов до разумных ставок, выделяемых бизнесу. Сейчас кредиты выделяются под 12%, но это дорого, и бизнес на них не идет. Мы считаем, что кредитная ставка должна быть хотя бы как в сельском хозяйстве, то есть не выше 5%. Банки тоже заинтересованы в подобном подходе, так как они будут давать предпринимателям деньги под те же самые коммерческие проценты, но государство компенсирует им разницу между 12% и 5%, а они получают еще и преимущества с точки зрения привлечения клиентов", — пояснил Королев.

Собеседник считает, что подобную практику можно распространять не только на кредиты под гостиницы, но и под кредиты на туристические автобусы, дефицит которых в стране сегодня составляет порядка 10 тысяч.

"Значит, нужно предусмотреть инструменты заинтересованности для бизнеса в покупке новых автобусов. При этом за целевое использование такого кредита будет отвечать банк. Это значит, что если компания берет кредит на туристический автобус, она не сможет его использовать на рейсовом маршруте. Использовать такой кредитный механизм можно и под круизный туризм, так как сегодня в стране есть необходимость примерно в 100 речных судов. Рассматривается возможность субсидирования и по железнодорожному туристическому транспорту, но тут еще нужно изучить потребности", — отметил он.

Представитель Ростуризма также рассказал, что в новой ФЦП будут предусмотрены гранты на отдельные социальные инициативы. "Возможно, это будет касаться небольших проектов, которые достаточно быстро окупятся. Это не значит, что мы сейчас все деньги раскидаем по каким-то непонятным начинаниям. Но если делать выбор на какой-то конкурсной, грантовой основе, то почему бы не отобрать десяток лучших проектов и не поддержать их", — пояснил Королев.

В конце беседы чиновник обратил внимание на проверку выполнения ФЦП Счетной палатой РФ.

"Мы согласны не со всеми претензиями, которые предъявляются по реализации программы. Иногда с учетом обстоятельств лучше не возвращать деньги в бюджет, а добиться того, чтобы объект был достроен. Кто выиграет оттого, что дорогу бросят недостроенной в чистом поле и она не дойдет до гостиницы? Значит, нужно искать разумную середину. То, что Счетная палата проявляет повышенный интерес к ФЦП — это хорошо. Там люди честно работают, выявляют недостатки, на которые указывают и нам, и субъектам. Нужно вести совместную работу, которая даст позитивный результат", — резюмировал Королев.