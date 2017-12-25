Более 80 российских туристов, застрявших на Хайнане, вернулись в Петербург

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек — РИА Новости. Более 80 российских туристов, задержавшихся на китайском острове Хайнань, уже вернулись в Санкт-Петербург, еще 13 человек вернутся до конца дня понедельника, сообщила РИА Новости представитель туроператора "Матрешка-Тур" Елена Бутенко.

Ранее сообщалось, что 140 российских туристов с 19 декабря не могут улететь с Хайнаня. Туроператор "Матрешка-тур" сообщал, что перенос рейса произошел из-за того, что авиакомпания "Икар" не согласовала предоставление слотов для чартеров с авиационными властями города Хайкоу. По информации туроператора, прорабатываются все возможные способы организации вывоза туристов регулярными рейсами с пересадками и чартерными рейсами через другие города. Все туристы прилетели на территорию Китая по групповому списку, и в сложившейся ситуации им приходится оформлять индивидуальные выездные визы. 23 декабря первые 49 человек смогли несколькими рейсами вылететь на родину с пересадками через другие города.

"Восемьдесят один человек на сегодняшний день уж приземлился в Петербурге, они вернулись домой. Последняя на сегодня группа прилетела в 11.20. Мы ожидаем, что еще 13 человек вернутся до конца дня, они находятся в пути со стыковками через Гуанчжоу, Шанхай, Пекин. Таким образом, 94 туриста вернутся домой сегодня до конца дня", — рассказала представитель туроператора "Матрешка-Тур".

Она отметила, что еще 24 человека в понедельник отправляются домой из аэропорта Санья и Хайкоу со стыковкой в городе Ухань. В Петербурге они будут 26 декабря.

"Таким образом, мы уже имеем 130 человек с билетами, часть из них в пути, часть из них в Петербурге. Не выписаны еще 10 билетов для туристов, которые оказались задержавшимися на острове Хайнань после окончания тура", — рассказала Бутенко.

По ее словам, на Хайнане находятся 55 туристов, у которых заканчивается тур 26 декабря. Их тоже планируется вывезти во вторник. Бутенко пояснила, что в понедельник им аннулируют групповую визу и делают индивидуальные выездные визы.

"Мы сегодня занимаемся этим вопросом, чтобы завтра их вывезти", — отметила представитель туроператора.