Российских туристов предупредили о приближении тайфуна "Тембин" к Вьетнаму

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Ростуризм призывает российских туристов, находящихся во Вьетнаме или планирующих поездки в страну, учитывать приближение тайфуна "Тембин" и соблюдать необходимые меры предосторожности, сообщается на сайте ведомства.

В понедельник и вторник через южную часть Вьетнама — провинции Бария-Вунгтау, Тиензянг, Бенче, Чавинь, Шокчанг, Баклиеу, Камау, Киензянг и город Хошимин — пройдет тайфун "Тембин"; возможны ливневые дожди и сильный ветер, ссылается ведомство на ситуационно-кризисный центр МИДа России.

"Федеральное агентство по туризму призывает российских туристов, находящихся во Вьетнаме или планирующих поездки в страну, учитывать данную информацию и соблюдать необходимые меры предосторожности", — говорится в сообщении.

Онлайн-газета VnExpress ранее в понедельник сообщала, что власти Вьетнама эвакуировали около 650 тысяч человек, проживающих на южном побережье страны, из-за приближения урагана.

По данным издания, "Тембин" уже привел к значительному числу жертв и разрушений на Филиппинах. В результате оползней и наводнений, вызванных тропическим штормом, по последним данным, погибло более 200 человек. Действие шторма, который вызвал наводнения и оползни, ощутили на себе более 270 тысяч человек. На территории страны открыты 608 центров эвакуации, которые могут разместить 44 тысячи человек.