В Симферополе предложили ограничить стоимость авиаперелета в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости. Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко считает, что одним из решений проблемы с дороговизной авиаперелетов на полуостров может стать установление предельно допустимой стоимости с учетом сезонности.

"Мы намерены содействовать внедрению программы субсидирования чартерных авиаперевозок для их организаторов – туроператоров, а также оказывать помощь в реализации данной программы. Кроме того, мы видим решение данной проблемы в принятии предельно допустимых параметров стоимости авиаперевозок с учетом сезонности", — сказал Волченко в интервью РИА Новости.

По его словам, благодаря этому российские курорты не только смогут конкурировать с популярными зарубежными направлениями, но расширятся и рамки курортного сезона, а отдых для россиян на своей территории станет комфортнее.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

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