В Симферополе предложили ограничить стоимость авиаперелета в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости. Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко считает, что одним из решений проблемы с дороговизной авиаперелетов на полуостров может стать установление предельно допустимой стоимости с учетом сезонности.
По его словам, благодаря этому российские курорты не только смогут конкурировать с популярными зарубежными направлениями, но расширятся и рамки курортного сезона, а отдых для россиян на своей территории станет комфортнее.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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