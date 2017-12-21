В Крыму отметили, что могут предложить не только пляжный отдых

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости. Большинство туристов воспринимают Крым как территорию для пляжного отдыха, но полуостров обладает потенциалом развития спортивного, горного, гастрономического, делового и событийного туризма, заявил в интервью РИА Новости министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.

"Большая часть отдыхающих, практически те же 80%, воспринимают Крым как территорию для пляжного отдыха. Хорошо это или плохо? Это данность, в которой скрыты как возможности развития, так и понимание перспектив", — сказал Волченко.

По его словам, пляжный отдых – это, по сути, конкуренция за участок песка или гальки с шезлонгом, коктейлем и некоторым набором сервисных опций. "Конкуренция в этом сегменте рынка огромная, очень жесткая, и игроки серьезные – Турция, Греция, Эмираты, страны Азии, островные государства и прочие", — добавил министр.

При этом он подчеркнул, что кроме пляжного туризма Крым может быть интересен своей культурой, искусством и историей – от древних артефактов до истории XX века и даже "крымской весны".

"Помимо пляжного, на полуострове есть все условия для развития спортивного и горно-спортивного туризма, гастрономического, конференц-туризма, паломнических туров и, конечно, событийного – это колоссальные и круглогодичные перспективы", — отметил Волченко.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

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