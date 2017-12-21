Крым в новом сезоне ждет туристов из Китая, Индии, Ирана и Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости. Власти Крыма открыли новые туристические рынки и ждут на полуострове гостей из Китая, Индии и Ирана, заявил в интервью РИА Новости министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.

"Новые реалии помогли нам открыть и новые туристические рынки – в Китае, Индии, Иране. Делегация министерства в этом году приняла участие в международных туристических выставках в Дели и Пекине", — сказал Волченко.

По его словам, в Крыму будут рады и туристам из Украины.

"На самом деле жителям Украины в Крыму рады, как и всем туристам, никакого географического деления не существует. Да и у граждан соседнего государства сохранились традиции отдыха в Крыму, что подтверждается цифрами — более 800 тысяч в этом году, и это точно не предел", — сказал министр.

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