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Ски-пасс на горнолыжном курорте "Ведучи" обойдется в 400 рублей в день

14:5320.12.2017
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© AP Photo / Musa SadulayevВсесезонный горнолыжный курорт Ведучи в Итум-Калинском районе Чеченской Республики. Архивное фотоВсесезонный горнолыжный курорт Ведучи в Итум-Калинском районе Чеченской Республики. Архивное фото
© AP Photo / Musa Sadulayev

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Ски-пасс для взрослых в первый сезон работы первого горнолыжного курорта "Ведучи" в Чечне обойдется в 400 рублей в день, тарифная политика учитывает принцип ценовой доступности для жителей региона, сообщили в пресс-службе Минкавказа.

Украшение елочными игрушками главной новогодней елки в Грозном. Архивное фото
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Ранее сообщалось, что торжественное открытие зимнего сезона в "Ведучи" состоится 20 января. Глава Чечни Рамзан Кадыров в ноябре говорил, что первые трассы горнолыжного курорта планируют запустить в 2017 году.

"В течение всего горнолыжного сезона 2017-2018 годов на всесезонном туристско-рекреационном комплексе "Ведучи" стоимость однодневного ски-пасса для взрослых будет составлять 400 рублей, для детей в возрасте 6–13 лет включительно — 200 рублей. Бесплатно воспользоваться услугами канатных дорог смогут дети младше пяти лет, лица старше 75 лет, льготные категории граждан — инвалиды I группы и дети-инвалиды до 18 лет. Скидка в размере 50% от стоимости взрослого ски-пасса будет предоставляться гостям курорта в возрасте от 65 до 75 лет", — говорится в сообщении.

Первый замглавы Минкавказа Одес Байсултанов поддержал установленные тарифы на услуги курорта и отметил их социальную ориентированность, добавив, что проект Северо-Кавказского туристического кластера имеет коммерческую составляющую и должен учитывать цель экономической рентабельности курортов.

Горнолыжные курорты России
© Инфографика
Горнолыжные курорты России

"…Нельзя забывать и о … социальном компоненте. В частности, в первом сезоне работы курорта "Ведучи" стратегически важно познакомить с горнолыжным спортом как можно больше жителей Чеченской Республики, взрослых и детей. Это позволит заложить основы туристического спроса на услуги курорта, что важно с учетом планируемого развития его горнолыжной инфраструктуры", — цитирует пресс-служба Байсултанова.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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Гендиректор управляющей компании туристско-рекреационными особыми экономическими зонами — акционерного общества "Курорты Северного Кавказа" Хасан Тимижев сообщил, что для дополнительного стимулирования интереса к горнолыжному спорту в ближайшем сезоне в "Ведучи" планируется реализовать проект для школьников "Лыжи зовут!". "Аналогичные уроки на горнолыжных склонах мы успешно проводили для учащихся школ Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской республик. Ребята в возрасте 10-16 лет, проживающие в районах развития курортов "Архыз" и "Эльбрус", приезжали на наши площадки, бесплатно занимались с профессиональными инструкторами на склонах. В этом году мы пригласим на "Ведучи" школьников из Итум-Калинского района Чеченской Республики", — приводит слова Тимижева пресс-служба.

Всесезонный туристическо-рекреационный комплекс "Ведучи", входящий в состав кластера АО "Курорты Северного Кавказа", расположен в 78 километрах от Грозного, в долине реки Хачарой-Экх. Его территория займет около 1,5 тысячи гектаров. Горнолыжная трасса, перепад высот на которой составит 196 метров, предназначена для массового катания.

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