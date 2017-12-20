ВЛАДИВОСТОК, 20 дек — РИА Новости, Светлана Задёра. Туристические компании, работающие в Приморье, предлагают встретить Новый год в Пхеньяне и поближе познакомиться с традициями Северной Кореи.
Корреспондент РИА Новости узнала, что нужно сделать, чтобы поехать в КНДР на праздники, какие достопримечательности покажут туристам и какие блюда будут на новогоднем столе.
Некоторые туроператоры отказались от туров в КНДР из-за ракетно-ядерной активности Пхеньяна, однако многие сохранили новогодние предложения, потому что северокорейское направление пользуется спросом у туристов.
Самостоятельно не получится
Единственная авиакомпания, которая работает на территории КНДР, — Air Koryo. На официальном сайте компании указано, что рейсы в Пхеньян есть из Владивостока и китайских Пекина и Шеньяна. Технически возможность купить билеты на сайте есть, однако билетов на рейсы из Владивостока в Пхеньян отсутствуют.
Билеты из Пекина и Шеньяна есть в наличии, но купить их не получится — сайт выдает ошибку на стадии введения контактных данных.
Организованные туры
Представители туристических компаний говорят, что еще можно успеть улететь в Пхеньян на Новый год, если поторопиться.
"Чтобы поехать в КНДР, нужно отправить письмо на нашу почту с датами, в которые вы хотите поехать. Менеджер делает запрос в авиакомпанию и узнает, есть ли билеты в Пхеньян. Чем быстрее напишете, тем лучшее. Виза сейчас оформляется ускоренно, за неделю можно сделать. Сейчас встал другой вопрос — есть ли билеты. Сейчас много корейцев едет. Самолет абсолютно заполнен", — рассказал представитель туристической компании "Альфа и Омега".
Есть и второй вариант: вылететь в Пхеньян из Пекина. "Группы уже сформированы — как с отправлением из Владивостока 29 декабря, так и с отправлением из Пекина 30 декабря. Но к этим группам добавляем еще туристов", — пояснил представитель агентства.
Оформление визы для поездки займет от трех до семи дней. Для подачи документов нужно заполнить анкету, сделать копию первой страницы загранпаспорта, фотографию, выписку со счета и по возможности справку с места работы.
Как отметили в туристических компаниях, в Северную Корею визу легко смогут получить все, кроме жителей Южной Кореи, журналистов и военных. У них документы рассматриваются в особом порядке.
Туризм на фоне ракетных испытаний
"Мы для себя сделали вывод, что не будем отправлять туда туристов от греха подальше, потому что пока непонятна их ситуация с ракетами", — рассказал директор компании "Фрегат Аэро" Сергей Алексеев. Он добавил, что в КНДР в любом случае лучше ехать весной и летом, когда там все расцветает.
"В прошлом году мы собирали группу, но в последний момент корейцы сказали: "Мы отменяем самолет. Не хотим, чтобы он прилетал, потому что будем что-то испытывать". За десять дней до вылета мы искали, куда бы туристов отправить. В прошлом году они нас подвели, поэтому в этом отговариваем людей ехать туда на Новый год, лучше после полететь. Можно поехать на горнолыжный курорт "Масик" — это отличная идея, там прекрасные условия, хорошее питание", — рассказывает представитель туристического агентства "Лагуна".
"Туристы опасаются только одного, что тур не состоится по каким-то причинам. Туристы, которые едут в КНДР, уже достаточно опытные. Это не просто человек решил пляжный Таиланд поменять на что-то другое. Они уже везде были и так радуются каждый раз, что самолет уже ждет и все состоится. Туристы всегда такие довольные и счастливые в этот момент. Для них главное — залететь. Там разберемся", — отмечает представитель компании.
Северокорейские новогодние традиции
В новогоднюю ночь для туристов организуют праздничный ужин в ресторане, а после покажут праздничный салют на площади имени Ким Ир Сена и проведут по украшенным улицам Пхеньяна. Ровно в полночь торжественно прозвучит Пхеньянский колокол — средневековый памятник. Некоторые турфирмы предлагают дополнительно посмотреть новогоднее выступление школьников, посетить цирк и Пхеньянский фестиваль ледовых скульптур.
Новогодний стол для туристов состоит из традиционных северокорейских блюд. Как рассказал представитель государственного туристического оператора КНДР, главные из них чхальток — хлебец из клейкого риса, сольгиток — приготовленный в сыре рисовый хлебец, чольпхен — хлебец из белого риса. Туристам будут предложены разнообразные блины, а также сучжонгва — напиток из имбиря, хурмы и корицы с медом. По словам туроператоров, если туристам захочется попробовать что-то из национальных блюд, то ресторан пойдет навстречу.
Экскурсионная программа
"Новогодний тур включает в себя посещение основных достопримечательностей Пхеньяна, поездку в горы Мехян, посещение Дворца науки и техники, буддийского храма "Бохен", Музея корейской революции", — говорится на сайте NKorean.
Также туристы смогут посетить книжный магазин, супермаркеты в Пхеньяне, магазин филателии и сыграть в Пхеньянском кегельбане.
Все туристические группы в КНДР постоянно находятся под контролем гидов. Они переводят надписи на плакатах, рассказывают о традициях и объясняют, как правильно фотографироваться с монументом вождей.