Пхеньянский колокол на фоне ракет: как отметить Новый год в КНДР

ВЛАДИВОСТОК, 20 дек — РИА Новости, Светлана Задёра. Туристические компании, работающие в Приморье, предлагают встретить Новый год в Пхеньяне и поближе познакомиться с традициями Северной Кореи.

Корреспондент РИА Новости узнала, что нужно сделать, чтобы поехать в КНДР на праздники, какие достопримечательности покажут туристам и какие блюда будут на новогоднем столе.

Некоторые туроператоры отказались от туров в КНДР из-за ракетно-ядерной активности Пхеньяна, однако многие сохранили новогодние предложения, потому что северокорейское направление пользуется спросом у туристов.

Самостоятельно не получится

Поехать в КНДР самостоятельно не получится. Туры оформляются только через аккредитованные северокорейской стороной туристические компании. Агрегаторы для поиска и бронирования отелей предлагают найти жилье в Пхеньяне, но конкретных вариантов не находят.

Единственная авиакомпания, которая работает на территории КНДР, — Air Koryo. На официальном сайте компании указано, что рейсы в Пхеньян есть из Владивостока и китайских Пекина и Шеньяна. Технически возможность купить билеты на сайте есть, однако билетов на рейсы из Владивостока в Пхеньян отсутствуют.

Билеты из Пекина и Шеньяна есть в наличии, но купить их не получится — сайт выдает ошибку на стадии введения контактных данных.

Организованные туры

Купить же туристическую путевку в КНДР — задача несложная, но дорогая. Тур на пять дней в Пхеньян стоит от 58 тысяч рублей. В него входит перелет Владивосток — Пхеньян — Владивосток, проживание в гостинице три-четыре звезды, питание, транспорт, гид. Экскурсионная программа тоже входит в стоимость поездки, но в некоторых местах придется доплачивать, туроператоры предупреждают об этом заранее.

Представители туристических компаний говорят, что еще можно успеть улететь в Пхеньян на Новый год, если поторопиться.

"Чтобы поехать в КНДР, нужно отправить письмо на нашу почту с датами, в которые вы хотите поехать. Менеджер делает запрос в авиакомпанию и узнает, есть ли билеты в Пхеньян. Чем быстрее напишете, тем лучшее. Виза сейчас оформляется ускоренно, за неделю можно сделать. Сейчас встал другой вопрос — есть ли билеты. Сейчас много корейцев едет. Самолет абсолютно заполнен", — рассказал представитель туристической компании "Альфа и Омега".

"Документы нужно подать до 27 декабря, чтобы успеть проставить визу. С авиабилетами есть единственная проблема — это долететь до Владивостока, потому что, например, билеты Москва — Владивосток уже заканчиваются", — рассказал представитель агентства NKorean, специализирующегося на турах в КНДР.

Есть и второй вариант: вылететь в Пхеньян из Пекина. "Группы уже сформированы — как с отправлением из Владивостока 29 декабря, так и с отправлением из Пекина 30 декабря. Но к этим группам добавляем еще туристов", — пояснил представитель агентства.

Оформление визы для поездки займет от трех до семи дней. Для подачи документов нужно заполнить анкету, сделать копию первой страницы загранпаспорта, фотографию, выписку со счета и по возможности справку с места работы.

Как отметили в туристических компаниях, в Северную Корею визу легко смогут получить все, кроме жителей Южной Кореи, журналистов и военных. У них документы рассматриваются в особом порядке.

Туризм на фоне ракетных испытаний

Некоторые туроператоры отказались от туров в КНДР из-за ракетно-ядерной активности Пхеньяна. Последнее испытание ракеты "Хвасон-15", которая, предположительно, может поразить цель на расстоянии до 13 тысяч километров, КНДР провела 29 ноября.

"Мы для себя сделали вывод, что не будем отправлять туда туристов от греха подальше, потому что пока непонятна их ситуация с ракетами", — рассказал директор компании "Фрегат Аэро" Сергей Алексеев. Он добавил, что в КНДР в любом случае лучше ехать весной и летом, когда там все расцветает.

"В прошлом году мы собирали группу, но в последний момент корейцы сказали: "Мы отменяем самолет. Не хотим, чтобы он прилетал, потому что будем что-то испытывать". За десять дней до вылета мы искали, куда бы туристов отправить. В прошлом году они нас подвели, поэтому в этом отговариваем людей ехать туда на Новый год, лучше после полететь. Можно поехать на горнолыжный курорт "Масик" — это отличная идея, там прекрасные условия, хорошее питание", — рассказывает представитель туристического агентства "Лагуна".

В туркомпании "Альфа и Омега", напротив, утверждают, что ракетные испытания на поездку никак не влияют, программа выполняется в полном объеме, а туристы ничего не чувствуют.

"Туристы опасаются только одного, что тур не состоится по каким-то причинам. Туристы, которые едут в КНДР, уже достаточно опытные. Это не просто человек решил пляжный Таиланд поменять на что-то другое. Они уже везде были и так радуются каждый раз, что самолет уже ждет и все состоится. Туристы всегда такие довольные и счастливые в этот момент. Для них главное — залететь. Там разберемся", — отмечает представитель компании.

Северокорейские новогодние традиции

По данным государственного туристического оператора КНДР, в Северной Корее Новый год отмечают два раза: европейский и по лунному календарю. В этом году праздник по лунному календарю пройдет 16 февраля, что совпадает с днем рождения Ким Чен Ира — днем Кванменсон. Новый год по европейскому календарю отмечают в современном стиле, а по лунному — в более традиционном. В КНДР не принято ставить елку. У ворот каждого дома вешают фонари, на которых написано "С новым годом".

В новогоднюю ночь для туристов организуют праздничный ужин в ресторане, а после покажут праздничный салют на площади имени Ким Ир Сена и проведут по украшенным улицам Пхеньяна. Ровно в полночь торжественно прозвучит Пхеньянский колокол — средневековый памятник. Некоторые турфирмы предлагают дополнительно посмотреть новогоднее выступление школьников, посетить цирк и Пхеньянский фестиваль ледовых скульптур.

"В последние годы в КНДР технология салюта находится на высоком уровне благодаря самоотверженному труду корейских инженеров. В фестивале ледовых скульптур участвуют многочисленные ведомства, организации и обычные люди. Сюжеты тоже очень разные. Обычно сюжеты связаны с видом деятельности выставляющих", — передает представитель NKorean информацию государственного туристического оператора КНДР.

Новогодний стол для туристов состоит из традиционных северокорейских блюд. Как рассказал представитель государственного туристического оператора КНДР, главные из них чхальток — хлебец из клейкого риса, сольгиток — приготовленный в сыре рисовый хлебец, чольпхен — хлебец из белого риса. Туристам будут предложены разнообразные блины, а также сучжонгва — напиток из имбиря, хурмы и корицы с медом. По словам туроператоров, если туристам захочется попробовать что-то из национальных блюд, то ресторан пойдет навстречу.

Экскурсионная программа

Как рассказал представитель государственного туристического оператора КНДР, у северокорейцев три выходных — с 1 по 3 января, но в праздничные дни все магазины, рестораны, театры, музеи работают.

"Новогодний тур включает в себя посещение основных достопримечательностей Пхеньяна, поездку в горы Мехян, посещение Дворца науки и техники, буддийского храма "Бохен", Музея корейской революции", — говорится на сайте NKorean.

Также туристы смогут посетить книжный магазин, супермаркеты в Пхеньяне, магазин филателии и сыграть в Пхеньянском кегельбане.

Все туристические группы в КНДР постоянно находятся под контролем гидов. Они переводят надписи на плакатах, рассказывают о традициях и объясняют, как правильно фотографироваться с монументом вождей.