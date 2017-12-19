МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Россия и Сербия договорились расширять туристические обмены и создавать благоприятные условия для пребывания россиян в Сербии и сербов в РФ, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с сербским коллегой Александром Вучичем.

"Договорились и далее укреплять контакты между людьми, в том числе расширять туристические обмены, создавать благоприятные условия для пребывания и работы россиян на территории Сербии и сербов в России", — сказал Путин.

Он отметил, что на решение этих задач нацелены подписанные после переговоров меморандум о сотрудничестве в области туризма и договор о социальном обеспечении.