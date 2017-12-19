Спрос на билеты из России в Южную Корею вырос на 10% после решения МОК

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Аналитики компаний Туту.ру и Skyscanner отмечают рост поисковых запросов россиян в Южную Корею на период Олимпиады до 10% после решения Международного олимпийского комитета (МОК) о недопуске на Игры-2018 сборной России.

Исполком МОК 5 декабря временно отстранил Олимпийский комитет России (ОКР), "чистые" от допинга российские спортсмены, участие которых должна одобрить специальная комиссия, смогут выступить только в статусе "Олимпийских атлетов из России" (OAR) под олимпийским флагом. Национальный гимн РФ исполняться не будет.

"После введения в отношении российских олимпийцев ограничений россияне стали чаще интересоваться перелетами в Южную Корею. Рост числа поисковых запросов составил около 10%. При этом нужно отметить, что на перелеты в эту страну приходится менее 1% всех поисковых запросов пользователей Туту.ру", — заявили РИА Новости в компании.

"За прошедшую неделю, когда активно обсуждалось возможное участие России в зимней Олимпиаде, мы зафиксировали 9% рост поисков авиабилетов в Южную Корею. Большинство запросов пришлось на перелеты в Сеул, так как билеты туда значительно дешевле, чем в небольшие аэропорты ближе к Пхенчхану — Уонджу (в 51 км от столицы Олимпийских игр) и Чхонджу (в 114 км)", — рассказал РИА Новости менеджер по развитию Skyscanner в России Дмитрий Хаванский.

В то же время в компании Aviasales сообщили, что 5 декабря бронирования авиабилетов из России в Южную Корею на даты Олимпиады (9-25 февраля) выросли на 16% по сравнению с предыдущим днем. Однако 6 декабря билеты покупали уже на 33% меньше, чем 4 декабря.

"Любопытно, что поиски авиабилетов держатся каждый день на одном уровне. То есть людям интересно, сколько стоят билеты, но на покупку решается все меньше и меньше россиян. Кстати, средняя стоимость перелета туда-обратно из России в Южную Корею составляет 34,5 тысячи рублей", — рассказали в Aviasales.