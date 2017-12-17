Жители Дальнего Востока массово едут в Азию на Новый год

ВЛАДИВОСТОК, 17 дек – РИА Новости. Жители Дальнего Востока в этом году стали активнее покупать туры за границу на новогодние каникулы – на многих направлениях уже нет билетов, что туркомпании связывают с реабилитацией отрасли, желанием россиян отдохнуть, а также с отсутствием роста цен.
Хабаровчане хотят отдыхать
Как сообщили РИА Новости в одном из крупнейших турагентств Хабаровска, в этом году новогодние туры в теплые страны раскупаются хорошо. Самое популярное направление — Таиланд.
"Сейчас чаще всего спрашивают Таиланд – Пхукет и Паттайю. Туры на Хайнань (КНР) тоже популярны – в этом году от туроператоров были акции по этому направлению и скидки, в итоге на декабрь мест на самолеты до Хайнаня уже нет. Вьетнам тоже спрашивают, но погода сейчас лучше в Таиланде", — сказал собеседник агентства.
По его словам, стоимость новогодних туров в Таиланд при двухместном размещении в отеле начинается от 50 тысяч рублей на человека. Такой же тур в обычные дни стоит около 30 тысяч. Все хорошие отели за такую цену уже раскуплены. Бронировать их начали еще с августа, поэтому сейчас выбор отелей небольшой.
"В этом году спрос на новогодние путевки повысился. Дело, вероятно, даже не в акциях, люди просто захотели отдыхать", — сказал представитель агентства. Он отметил, что из российских направлений спрашивают, в основном, горнолыжные курорты — но уже после новогодних праздников. Например, туркомлекс "Амут" в Солнечном районе Хабаровского края сейчас бронируют на март.
Амурчане не хотят в Китай
Амурчане также традиционно выбирают для отдыха Таиланд и Вьетнам, эти направления удобны для жителей региона прежде всего с точки зрения логистики — чартерный перелет по времени равен авиапутешествию до Москвы и занимает около 7 часов. Как сообщили РИА Новости в туристическом агентстве "Космос", цены остались на уровне прошлого года.
"Очень выгодные предложения, если вылетать 23, 24 декабря: Вьетнам на 14 ночей от 34,5 тысячи рублей на человека, это отель три звезды, но до конца года люди обычно сдают отчеты, дети учатся, и этим предложением могут воспользоваться не все. На 29 декабря аналогичная поездка во Вьетнам обойдется уже от 57,5 тысячи на человека", — рассказали РИА Новости в агентстве.
"За новогодний ужин нужно будет доплатить 3-5 тысячи рублей, но некоторые отели не берут дополнительную плату за праздничный вечер", — отметила Потанина.
Меньшей популярностью у жителей региона пользуются курорты Китая.
"В Китае холодно сейчас и нет моря", — объясняют менеджеры. Тем не менее, агентство "Космос" приняло заявки от нескольких групп, желающих отправится на термальные источники Бэйго (санаторий находится примерно в 6 часах езды на автобусе от граничащего с Благовещенском Хэйхэ).
"Есть группы, желающие отправится на горячие источники, больше интерес у пенсионеров, есть путевки на 6-8-10 дней, цены начинаются от 21,9 тысячи на человека",- уточнили в агентстве "Компас".
Представители приморских туркомпаний рассказали РИА Новости, что уже который год самыми популярными направлениями на Новый год для местных жителей остаются Таиланд и Вьетнам, однако в этом году в этот список добавился город Санья на китайском острове Хайнань.
"У нас больше всего путевок брали в Паттайю (Таиланд), в среднем они обходятся от 50 тысяч рублей при праздновании Нового года там, и с датой возвращения примерно на 5 декабря", — рассказал представитель турфирмы "Вокруг света". В компании "Дальинфотур" РИА Новости сообщили, что число приморцев, отправляющихся на праздники за границу, в этом году возросло. "В этом году путевок на Новый год покупают больше. При этом цены остались в среднем на уровне прошлого года – в Паттайю путевка стоит от 30 тысяч рублей. В этом году еще активно едут в Санью", — сказала собеседница агентства.
Он также подтвердил, что в этом сезоне за границу едут большее число приморских туристов. "В этом году и рейсов стало больше, и появился чартер в Санью. Кроме того, на январь увеличили число чартеров в Паттайю и на Пхукет с 3 до 5 в неделю. И спрос на них соответствует заявленному числу рейсов. Так что можно сказать, что туристический рынок приходит в себя после событий последних лет", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что также в этом году некоторые приморцы покупают путевки на более дорогие направления, куда не летают чартеры. Это Гуам, Сайпан, Индонезия, Филиппины. Также через Москву – в Мексику, Доминикану, но здесь добавляется еще стоимость билета до столицы, что в итоге делает тур дорогим. "Тем не менее, путевки стабильно покупают, хоть таких туристов и единицы", — отметил представитель фирмы.
"Горнолыжников примерно столько же, как и в прошлом году. Санья раскрутилась, поэтому туда больше людей летит. В Таиланд — примерно такой же поток, как и в прошлом году. Сейчас люди готовы тратить деньги на отдых", — отметила собеседница агентства.