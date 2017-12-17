Жители Дальнего Востока массово едут в Азию на Новый год

ВЛАДИВОСТОК, 17 дек – РИА Новости. Жители Дальнего Востока в этом году стали активнее покупать туры за границу на новогодние каникулы – на многих направлениях уже нет билетов, что туркомпании связывают с реабилитацией отрасли, желанием россиян отдохнуть, а также с отсутствием роста цен.

Хабаровчане хотят отдыхать

Традиционно популярными направлениям среди дальневосточников остаются Таиланд и Вьетнам, но в этом году их уже теснит китайский остров Хайнань.

Как сообщили РИА Новости в одном из крупнейших турагентств Хабаровска, в этом году новогодние туры в теплые страны раскупаются хорошо. Самое популярное направление — Таиланд.

"Сейчас чаще всего спрашивают Таиланд – Пхукет и Паттайю. Туры на Хайнань (КНР) тоже популярны – в этом году от туроператоров были акции по этому направлению и скидки, в итоге на декабрь мест на самолеты до Хайнаня уже нет. Вьетнам тоже спрашивают, но погода сейчас лучше в Таиланде", — сказал собеседник агентства.

По его словам, стоимость новогодних туров в Таиланд при двухместном размещении в отеле начинается от 50 тысяч рублей на человека. Такой же тур в обычные дни стоит около 30 тысяч. Все хорошие отели за такую цену уже раскуплены. Бронировать их начали еще с августа, поэтому сейчас выбор отелей небольшой.

"В этом году спрос на новогодние путевки повысился. Дело, вероятно, даже не в акциях, люди просто захотели отдыхать", — сказал представитель агентства. Он отметил, что из российских направлений спрашивают, в основном, горнолыжные курорты — но уже после новогодних праздников. Например, туркомлекс "Амут" в Солнечном районе Хабаровского края сейчас бронируют на март.

Амурчане не хотят в Китай

В другом крупном турагентстве Хабаровска жителям города предлагают провести новогодние праздники в Китае — Харбине, Пекине и горячих источниках на северо-востоке Китая. Так, стоимость недельного тура в китайский город Харбин, до которого на самолете из Хабаровска лететь час, начинается от 19,9 тысячи рублей на человека. Семь дней на китайских термальных источниках "Бэйго", которые также находятся недалеко от Харбина и Хабаровска, обойдутся минимум в 29,3 тысячи рублей. Новогодний недельный тур в Пекин чуть дороже — минимум в 31,9 тысячи рублей. В эту сумму входят проезд, проживание, завтраки, страховка.

Амурчане также традиционно выбирают для отдыха Таиланд и Вьетнам, эти направления удобны для жителей региона прежде всего с точки зрения логистики — чартерный перелет по времени равен авиапутешествию до Москвы и занимает около 7 часов. Как сообщили РИА Новости в туристическом агентстве "Космос", цены остались на уровне прошлого года.

"Очень выгодные предложения, если вылетать 23, 24 декабря: Вьетнам на 14 ночей от 34,5 тысячи рублей на человека, это отель три звезды, но до конца года люди обычно сдают отчеты, дети учатся, и этим предложением могут воспользоваться не все. На 29 декабря аналогичная поездка во Вьетнам обойдется уже от 57,5 тысячи на человека", — рассказали РИА Новости в агентстве.

По словам директора по туризму туристической фирмы "Спутник" Натальи Потаниной, отдых в бюджетном отеле Таиланда или Вьетнама с вылетом 29,30 и 31 декабря обойдется от 50 тысяч на человека на 12 дней.

"За новогодний ужин нужно будет доплатить 3-5 тысячи рублей, но некоторые отели не берут дополнительную плату за праздничный вечер", — отметила Потанина.

Меньшей популярностью у жителей региона пользуются курорты Китая.

"В Китае холодно сейчас и нет моря", — объясняют менеджеры. Тем не менее, агентство "Космос" приняло заявки от нескольких групп, желающих отправится на термальные источники Бэйго (санаторий находится примерно в 6 часах езды на автобусе от граничащего с Благовещенском Хэйхэ).

"Есть группы, желающие отправится на горячие источники, больше интерес у пенсионеров, есть путевки на 6-8-10 дней, цены начинаются от 21,9 тысячи на человека",- уточнили в агентстве "Компас".

Представители приморских туркомпаний рассказали РИА Новости, что уже который год самыми популярными направлениями на Новый год для местных жителей остаются Таиланд и Вьетнам, однако в этом году в этот список добавился город Санья на китайском острове Хайнань.

"У нас больше всего путевок брали в Паттайю (Таиланд), в среднем они обходятся от 50 тысяч рублей при праздновании Нового года там, и с датой возвращения примерно на 5 декабря", — рассказал представитель турфирмы "Вокруг света". В компании "Дальинфотур" РИА Новости сообщили, что число приморцев, отправляющихся на праздники за границу, в этом году возросло. "В этом году путевок на Новый год покупают больше. При этом цены остались в среднем на уровне прошлого года – в Паттайю путевка стоит от 30 тысяч рублей. В этом году еще активно едут в Санью", — сказала собеседница агентства.

По словам представителя приморского офиса Coral Travel, тур на Хайнань стал популярным после запуска около года назад чартера из Владивостока. "Кроме того, цены на него достаточно низкие – туда активно ездят. Сейчас на новогодние даты билет можно взять за 45-50 тысяч рублей, но в январе цены упадут. Кроме того, буквально недавно продавались горящие туры, и также было спецпредложение "Фортуна" по 30 тысяч рублей, когда гостиница становится известна уже на месте, но она не менее 3 звезд. Их уже раскупили", — рассказал собеседник агентства.

Он также подтвердил, что в этом сезоне за границу едут большее число приморских туристов. "В этом году и рейсов стало больше, и появился чартер в Санью. Кроме того, на январь увеличили число чартеров в Паттайю и на Пхукет с 3 до 5 в неделю. И спрос на них соответствует заявленному числу рейсов. Так что можно сказать, что туристический рынок приходит в себя после событий последних лет", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что также в этом году некоторые приморцы покупают путевки на более дорогие направления, куда не летают чартеры. Это Гуам, Сайпан, Индонезия, Филиппины. Также через Москву – в Мексику, Доминикану, но здесь добавляется еще стоимость билета до столицы, что в итоге делает тур дорогим. "Тем не менее, путевки стабильно покупают, хоть таких туристов и единицы", — отметил представитель фирмы.

Также приморцы ездят и на азиатские горнолыжные курорты. "Самые популярные направления — это горнолыжные курорты "Сунгари" и "Чанбайшань" в Китае. Второе место — чартер в Таиланд. Третье место — чартер в Санью. Это новое направление, которое выигрывает по цене по сравнению с Таиландом, поэтому рейс на 29 декабря был закрыт еще в начале октября. На Новый год за троих можно было отдать около 120 тысяч рублей. Самолеты улетают каждый понедельник и пятницу. Китай сейчас выделяет много денег, чтобы раскрутить это направление", — рассказала представитель туристической фирмы "Лагуна".

"Горнолыжников примерно столько же, как и в прошлом году. Санья раскрутилась, поэтому туда больше людей летит. В Таиланд — примерно такой же поток, как и в прошлом году. Сейчас люди готовы тратить деньги на отдых", — отметила собеседница агентства.